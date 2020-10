Börsenplätze Canadian Solar-Aktie:



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) ist ein kanadisches Unternehmen, das zu den weltweit den größten Herstellern von Solarmodulen gehört. Das Unternehmen produziert Ingots, Wafer, Solarzellen, Solarmodule und -systeme. Die Gesamtproduktionskapazität bei Solarmodulen beläuft sich auf 2,4 GW. Das Hauptquartier befindet sich in Ontario. Canadian Solar unterhält in 20 Ländern über sechs Kontinente verteilt Niederlassungen. (29.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Solar-Unternehmens Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) unter die Lupe.Die Sonnenkraft sei bereits 2020 in weiten Teilen der Welt günstiger als Kohlestrom. Dem US-Solarmodulhersteller First Solar zufolge seien die Kosten für seine Module zwischen 2016 und 2020 um weitere 40 Prozent gesunken. Jetzt habe auch Canadian Solar noch einmal nachgelegt. Die neu vorgestellten Serie-7-Module mit 665 Watt würden die Kosten für Solarkraftwerkbauer um weitere sechs bis neun Prozent gegenüber der vorherigen Generation senken. Bisherige Kunden wie Amazon und Ikea würden auch die Qualität der Module schätzen.Die kanadisch-chinesische Firma liefere sich damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem größten Solarmodulbauer JinkoSolar. JinkoSolar habe zuletzt auf sein Flaggschiff-Produkt Tiger Pro mit 585 Watt und einem Wirkungsgrad von bis zu 21,6 Prozent verwiesen. Canadian Solar komme dem mit einer jetzt angekündigten Effizienz von 21,4 Prozent sehr nahe.Canadian Solar-Module seien aufgrund ihrer Langlebigkeit und Leistungsstabilität bei Banken beliebt, die große Solarkraftwerke oft finanzieren würden.Der gesamte PV-Sektor nehme gerade Schwung auf. Canadian Solar, SolarEdge (+552 Prozent seit Aufnahme) und Plug Power (+520 Prozent) befinden sich im grünen Depot 2030, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link