Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:

9,70 Euro -0,41% (28.09.2018, 13:05)



TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

CAD 14,80 +15,72% (28.09.2018, 17:00)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie Deutschland:

CJ6



TSE Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von Analyst Ralph M. Profiti von Eight Capital:Ralph M. Profiti, Aktienanalyst vom Investmenthaus Eight Capital, empfiehlt die Aktien des Uranproduzenten Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Cameco Corp. habe mitgeteilt, dass der Finanzgerichtshof von Kanada in der Streitigkeit mit den kanadischen Steuerbehörden (CRA) zu Gunsten von Cameco geurteilt habe. Cameco wolle nun auch Ersatz für die Kosten erstreiten, die im Zusammenhang mit dem Fall entstanden seien.Abgesehen von dem positiven Gerichtsurteil (gegen welches aber noch Berufung eingelegt werden könne) könnte die Cameco-Aktie in den kommenden Monaten von verschiedenen Seiten Unterstützung hinsichtlich einer Neubewertung erfahren. Dazu gehören würden eine Angebotsverknappung im Uranmarkt und eine Mittelfreisetzungen aus dem Working Capital sowie eine mögliche positive Entscheidung im Schiedsverfahren gegen TEPCO (75% Chance), so der Analyst Ralph Profiti.In ihrer Cameco-Aktienanalyse stufen die Analysten von Eight Capital den Titel unverändert mit "buy" ein und heben das Kursziel von 15,00 auf 18,00 CAD an.Börsenplätze Cameco-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Cameco-Aktie:9,95 Euro +2,79% (28.09.2018, 14:20)