Stuttgart-Aktienkurs Cameco-Aktie:

9,75 Euro +0,72% (28.09.2018, 16:53)



Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:

9,80 Euro +0,62% (28.09.2018, 17:12)



TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

CAD 14,75 -0,34% (28.09.2018, 17:46)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie Deutschland:

CJ6



TSE Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von Analyst Orest Wowkodaw von Scotiabank:Orest Wowkodaw, Aktienanalyst vom Investmenthaus Scotiabank, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Uranproduzenten Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) nunmehr die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Das Urteil des Finanzgerichtshofs von Kanada sei für Cameco Corp. im Hinblick auf Steuerstreitigkeiten mit der CRA äußerst positiv ausgefallen.Der lange Jahre währende Streit komme damit offensichtlich zu seinem. Für das Unternehmen hätte es nicht besser kommen können, so die Analysten von Scotiabank.Analyst Orest Wowkodaw setzt nun im Bewertungsmodell höhere Multiplen an, was eine Anhebung des Kursziels von 12,00 auf 15,00 CAD zur Folge hat. Ein signifikanter Belastungsfaktor für die Cameco-Aktie sei nun weggefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cameco-Aktie: