Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2017 wurden mehr als 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des SDAX. Im Jahr 2017 erwirtschafteten 3.020 Mitarbeiter in 23 Ländern einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. (26.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse der DZ BANK:Die ersten sechs Monate verliefen für den Veranstalter und Ticketverkäufer CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) sehr erfolgreich, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz um 14,8% auf 696,6 Mio. Euro gestiegen. Gleichzeitig habe sich das normalisierte EBITDA um 18,7% auf 111,8 Mio. Euro erhöht. CTS habe somit zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte bereits nach Ablauf der ersten Geschäftsjahreshälfte die 100-Mio.-Euro-Marke geknackt.Die Wachstumsdynamik sei größtenteils auf die positive Entwicklung der beiden Bereiche Ticketing und Live-Entertainment zurückzuführen. Vor allem die Online-Plattformen würden sich großer Beliebtheit erfreuen. So seien im ersten Halbjahr mehr als 23,7 Mio. Tickets über die eigenen Portale verkauft worden. Aber auch der Live-Entertainment-Bereich müsse sich nicht verstecken. Stand Ende Juni umfasse dieser Unternehmenszweig 26 Promoter in zehn Ländern, die jährlich 30 Festivals und mehr als 5.000 Live-Events für rund 10 Millionen Besucher organisieren würden.Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung blicke die Unternehmensführung optimistisch in die Zukunft und erwarte für das laufende Jahr einen höheren Umsatz und höhere Ergebniskennzahlen als 2018.Obwohl die PKW-Maut nie als Kerngeschäft von CTS EVENTIM geplant gewesen sei, sei der Wegfall sehr schmerzlich. Doch die Verträge würden so genannte Schutzbestimmungen enthalten, die Vermögensschäden für die Betreiber auch im Falle einer Nicht-Einführung der Maut vorbeugen sollten.Laut dem jüngsten Brief an die Aktionäre im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen werden allerdings eine vollständige Aufstellung der Forderungen sowie die Bewertung aller Ansprüche seitens CTS EVENTIM an den Bund erst nach Vertragsende, d.h. nach dem 30. September, möglich sein, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK. (Analyse vom 23.08.2019)