Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Bei der Corona-Impfterminvergabe in Nordrhein-Westfalen (NRW) steige auch das MDAX-Unternehmen mit ins Boot. Die Stadt Dortmund habe CTS EVENTIM beauftragt, habe eine Stadtsprecherin am Donnerstag auf dpa-Anfrage gesagt. Zuvor hätten die "Ruhr Nachrichten" berichtet. In Schleswig-Holstein sei CTS EVENTIM im Auftrag das Gesundheitsministeriums bereits mit dem Impftermin-Management befasst.Die Landesregierung NRW habe die Terminvergabe jenseits der Gruppen in der höchsten Priorisierungsstufe eins und der Menschen über 80 Jahren den Kommunen übertragen, habe es aus Dortmund geheißen. "Darauf bezieht sich die Beauftragung." So sei die gerade erfolgte Impfung des Rettungsdienstes terminlich von der Kommune organisiert worden.In welchem Maße man CTS EVENTIM demnächst einsetzen werde beim Termin-Management sei noch ungewiss. Dafür brauche es "erst einmal Klarheit von Seiten der Landesregierung, wie sie den weiteren Weg sieht und wem sie im Weiteren welche Aufgabe übertragen wird", habe die Sprecherin gesagt. "Wir warten hierzu eine verbindliche Aussage ab." Sollte das Land der Kommune hier weitere Aufgaben zuweisen, werde Dortmund diese "soweit sinnvoll und möglich, an EVENTIM übertragen."Die Impfstoff-Hoffnung habe der CTS EVENTIM-Aktie zuletzt bereits deutliche Unterstützung verliehen. Das neue Geschäftsfeld sei darüber hinaus durchaus interessant. Inzwischen sei der Titel gar nicht mehr so weit vom bisherigen Allzeithoch entfernt. Dieses sei Anfang 2020 bei 61,55 Euro erreicht worden. Für einen Sprung darüber werde es aber klare positive Nachrichten, auch was die Eventbranche angehe, bedürfen.Engagierte Anleger sollten mit einem Stopp bei 40 Euro an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)