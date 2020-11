XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

49,92 EUR -3,54% (19.11.2020, 09:37)



Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

49,78 EUR -2,87% (19.11.2020, 09:50)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (19.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Wenig überraschend habe der Konzertveranstalter und Ticketvertreiber auch im dritten Quartal rote Zahlen geschrieben. Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff habe die CTS EVENTIM-Aktie zuletzt zwar bereits angetrieben, doch die Zahlen würden einmal mehr zeigen, dass der Weg zurück zur Normalität ein weiter sei.Eine Prognose für das Gesamtjahr traue sich das Management nach wie vor nicht zu. Die ausbleibenden Veranstaltungen auf der einen Seite und die wegfallenden Ticketverkäufe für ebenjene auf der anderen Seite würden den MDAX-Konzern mit voller Wucht treffen. Immerhin hätten die Kosten deutlich gesenkt werden können, so dass sich die Mittelabflüsse nach wie vor in Grenzen halten würden. CTS EVENTIM verfüge nach wie vor über einen Cash-Bestand von rund 800 Mio. Euro und dürfte die schwere Krise im Gegensatz zu vielen kleineren Wettbewerbern zumindest problemlos überleben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: