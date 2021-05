Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

57,86 EUR +5,16% (21.05.2021, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

58,00 EUR +6,19% (21.05.2021, 12:36)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund weitreichender Verbote und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2020 in 21 Ländern einen Umsatz von 256,8 Mio. Euro, nach mehr als 1,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor. (21.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Ticketverkäufers und Konzertveranstalters CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den coronabedingt schwachen Zahlen und dem damit einhergehenden Absturz gehe es für die CTS EVENTIM Aktie wieder aufwärts. So sei die Aktie am Vortag zeitweise um sieben Prozent auf ein Tief seit Mitte April abgerutscht. Dann habe ein positives Analysten-Votum eine Erholung in die Gänge gebracht, die sie sich heute fortsetze.Konkret habe die Commerzbank CTS EVENTIM von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 64 Euro angehoben. Nach der Vorgäbe hätte das Papier, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, noch mehr als elf Prozent Aufwärts-Potenzial.Das Schlimmste sei nach dem erwartungsgemäß schwachen ersten Quartal vorbei für den Tickethändler, habe Analyst Andreas Riemann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Er habe die Kostenkontrolle gelobt und halte das Unternehmen für finanziell stabil.Die CTS EVENTIM-Aktie gewinne am Freitag mehr als vier Prozent und notiere bei 57,50 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link