Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2017 wurden mehr als 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des SDAX. Im Jahr 2017 erwirtschafteten 3.020 Mitarbeiter in 23 Ländern einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. (25.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM: Elfte Dividendenerhöhung in Folge - AktienanalyseSeit 14 Jahren schüttet CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) stetig Dividenden aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dieses Mal gebe es nach der Hauptversammlung am 8. Mai 0,62 Euro je Aktie - drei Cent mehr als im Vorjahr. Basis für die elfte Erhöhung in Folge sei ein erfolgreiches 2018. Der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter habe seinen Umsatz um gut ein Fünftel auf 1,24 Mrd. Euro steigern können. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei um knapp 13 Prozent auf 231 Mio. Euro gestiegen. Der Konzernüberschuss sei um gut fünf Prozent auf 118,5 Mio. Euro geklettert.Recht unpräzise habe sich die Gesellschaft beim Ausblick präsentiert, doch das seien die Aktionäre schon gewohnt: Nach Bestwerten bei Umsatz, operativem Ergebnis und Online-Ticketvolumen sage CTS für 2019 zwar weitere Steigerungen voraus, genaue Wachstumszahlen seien aber nicht genannt worden. Nur so viel: Sowohl die Zahl der online verkauften Eintrittskarten sollten zulegen, als auch die Einnahmen aus einer wachsenden Zahl von Konzerten und anderen Live-Shows. 2018 sei die Zahl der verkauften Online-Tickets von 48,9 Mio. auf 54,3 Mio. gewachsen. Im Veranstaltungsgeschäft dürfte 2019 eine höhere Zahl von Events zur verbesserten Geschäftsentwicklung beitragen. Analysten würden derzeit im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von gut sieben Prozent auf 1,33 Mrd. Euro ausgehen. Der Gewinn solle um fast 20 Prozent auf 141,8 Mio. Euro zulegen. Für Fantasie sorge die Bündelung der Live-Entertainment-Kräfte im paneuropäischen Netzwerk "Eventim Live", das 26 Promoter in zehn Ländern umfasse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: