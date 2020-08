Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (25.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD).CTS EVENTIM habe im ersten Halbjahr 2020 erwartungsgemäß deutliche Rückgänge beim Umsatz und Ergebnis verkraften müssen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Blick nach vorne sei angesichts der Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Corona-Krise und deren Auswirkungen weiter ungewiss. Die Hoffnung liege auf einer baldigen vermehrten Durchführung von Großveranstaltungen. Zudem könnten auch zunehmend innovative Ideen wie bezahlte Internetauftritte oder Veranstaltungen mit Autoeintritt zur Anwendung kommen.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die CTS EVENTIM-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 38 Euro. (Analyse vom 25.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "CTS EVENTIM AG & Co. KGaA": Keine vorhanden.