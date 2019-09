XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des SDAX. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro. (05.09.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM: Ein Ass im Ärmel - AktienanalyseGestern Abend hatten die Aktionäre von CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) allen Grund zum Feiern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Denn die Deutsche Börse habe bekannt gegeben, dass die Aktie des Konzertveranstalters und Ticketvermarkters per 23. September in den MDAX zurückkehren werde. Die Papiere hätten dem Mid Cap-Index schon von April 2015 bis Dezember 2018 angehört.Zu verdanken habe CTS die MDAX-Rückkehr nicht zuletzt der starken Kursentwicklung. 2019 sei es bis dato von gut 32,50 Euro auf mehr als 50 Euro nach oben gegangen. Untermauert worden sei die Rally von eindrucksvollen Zahlen. Demnach sei der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2019 um 14,8 Prozent auf 696,6 Mio. Euro geklettert. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) habe um 18,7 Prozent auf 111,8 Mio. Euro zugelegt. Positive Impulse hätten erfolgreiche Festivals wie "Rock am Ring" und "Rock im Park" geliefert. Angesichts der positiven Entwicklung erwarte CTS für 2019 "weiterhin ein Umsatz- und Ergebniswachstum". Konkreter sei der Konzern noch nicht geworden.Das sei aber noch nicht alles. Nach dem Aus für die Pkw-Maut würden CTS hohe Schadenersatzzahlungen winken. Allerdings wolle der gekündigte Betreiber frühestens im Oktober Zahlen für die Höhe seiner Forderungen an den Bund nennen. "Zurzeit laufen die Verträge noch und eine komplette Forderungsaufstellung wird erst nach Vertragsende und Bewertung aller Ansprüche möglich sein", habe CTS-CEO Klaus-Peter Schulenberg in einem Brief an die Aktionäre geschrieben. Die Vertragskündigung werde am 30. September wirksam.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: