Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2017 wurden mehr als 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des SDAX. Im Jahr 2017 erwirtschafteten 3.020 Mitarbeiter in 23 Ländern einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. (30.05.2019/ac/a/nw)



Die jüngsten Quartalszahlen von CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) stießen an der Börse auf wenig Gegenliebe, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Veranstalter und Ticketvermarkter wachse zwar weiter, aber eben nicht mehr so schnell wie gewohnt. Der Konzernumsatz sei zwischen Januar und März um drei Prozent auf 282,7 Mio. Euro gestiegen. Im Vorjahr habe noch ein Plus von 32,5 Prozent zu Buche gestanden. Als Grund habe das Management angeführt, dass im Frühjahr weniger Großtourneen angekündigt worden seien, für die EVENTIM den Vorverkauf organisiert. Auch in puncto Gewinnentwicklung hätten sich Anleger wohl etwas mehr erhofft. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um 3,1 Prozent auf 57,1 Mio. Euro zugelegt. Der Gewinn sei um 1,4 Prozent auf 26,4 Mio. Euro gestiegen.Selbst die Prognoseerhöhung habe die Anleger nicht aus der Reserve locken können. Dabei rechne CTS EVENTIM durch den Maut-Auftrag nun sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn (EBIT) mit einem Plus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Zusätzlich Öl ins Feuer gegossen hätten Analysten wie Volker Bosse von der Baader Bank. Er habe den Titel von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 42 Euro gesenkt. Zwar sei CTS EVENTIM ein hervorragend geführtes Unternehmen, die Bewertung bewege sich jedoch inzwischen nahe den historischen Höchstständen. (Ausgabe 21/2019)