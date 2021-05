Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



CStone Pharmaceuticals (ISIN: KYG2588M1006, WKN: A2PEFW, Ticker-Symbol: PH4, Nasdaq OTC-Symbol: CSPHF) ist eine in China ansässige Investment-Holding. Über seine Tochtergesellschaften ist CStone hauptsächlich in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von biopharmazeutischen Produkten tätig. Zu seinen Hauptprodukten gehören immuno-onkologische Arzneimittel und molekular zielgerichtete Medikamente. CStone führe seine Geschäfte hauptsächlich auf dem heimischen Markt durch.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CStone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Biotech-Unternehmens CStone Pharmaceuticals (ISIN: KYG2588M1006, WKN: A2PEFW, Ticker-Symbol: PH4, Nasdaq OTC-Symbol: CSPHF) unter die Lupe.Wichtiger Studienerfolg für die chinesische Biotech-Gesellschaft CStone und seine Partner: Am Freitag hätten die Unternehmen positive Studiendaten zu einem wichtigen Projekt vermelden können. Nun solle der Antrag auf Zulassung für das Krebsmittel bei der chinesischen Zulassungsbehörde (NMPA) eingereicht werden.Im Konkreten handle es sich um den Wirkstoff Sugemalimab, der den primären Endpunkt der klinischen Zulassungsstudie zur Behandlung von Patienten mit nichtkleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) erreicht habe. Das dürfte nicht nur CStone freuen.Denn Partner und Aktionär von CStone zugleich sei der Pharma-Gigant Pfizer. Die Amerikaner hätten im Oktober 2020 für rund 200 Millionen Dollar investiert, womit die Gesellschaft nun etwa zehn Prozent an CStone halte. Dafür hätten die Chinesen Pfizer eine exklusive Lizenz zur Vermarktung von Sugemalimab für Festlandchina gewährt.Trotz der vielversprechenden News habe die Aktie am Freitag nach Bekanntgabe der Ergebnisse im Minus geschlossen. Zu Wochenbeginn jedoch hätten die Bullen aber wieder das Zepter übernommen, an der Heimatbörse in Hongkong habe der exotische Biotech-Wert 5,2 Prozent zugelegt."Der Aktionär" habe die hochinteressante Aktie bereits in Ausgabe 05/2021 zu Kursen um die 1,09 Euro mutigen Anlegern mit Weitblick als Depotbeimischung empfohlen. Die Geduld habe sich ausgezahlt.Eine charttechnische Konsolidierung scheint allerdings überfällig, interessierte Neueinsteiger setzen den Wert daher auf die Watchlist, so Michel Doepke. (Analyse vom 31.05.2021)