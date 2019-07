Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben das Rating "kaufen" für die CR Capital Real Estate-Aktie. (Analyse vom 28.06.2019)



Kurzprofil CR Capital Real Estate AG:



Die CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK) ist ein im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Immobilienunternehmen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der CR Capital Real Estate AG liegt in der Projektentwicklung mit dem Fokus auf den Wohnungsneubau vorwiegend für Selbstnutzer in den Städten Berlin, Leipzig und dem Berliner Umland. Dabei wird das günstige Marktumfeld genutzt, um durch den Verkauf von Wohnungen mit gehobener Ausstattung an guten Standorten zu einem attraktiven Preis/Leistungsverhältnis nachhaltige Erträge und Gewinne zu erwirtschaften. (01.07.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - CR Capital Real Estate-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in seiner aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK).Mit einem erneut deutlichen Anstieg der Gesamtumsätze auf 26,31 Mio. Euro (VJ: 10,41 Mio. Euro) sei die CR Capital Real Estate AG in der Lage gewesen, einen neuen absoluten Rekordwert zu erreichen. Der Ausbau der Umsatzerlöse sei dabei in erster Linie auf der planmäßigen Finalisierung des ersten Bauabschnittes (96 Reihenhäuser) des Leipziger Projektes in Schkeuditz und damit einem Anstieg der Veräußerungserlöse auf 25,53 Mio. Euro (VJ: 10,22 Mio. Euro) begründet.Parallel dazu habe die Gesellschaft das in 2017 erworbene medizinische Versorgungszentrum "MED" in Leipzig veräußert. Analog zum starken Umsatzanstieg habe das EBIT von 3,99 Mio. Euro (2017) auf 11,56 Mio. Euro) ebenfalls deutlich zugelegt. Hierzu hätten insbesondere der positive Ergebnisbeitrag aus den Objektveräußerungen sowie Bewertungserträge aus der Umgliederung einer Vorratsimmobilie in den Bereich der Renditeliegenschaften beigetragen.Mit dem Schwerpunkt auf der seriellen und kostenoptimierten Fertigung der Objekte, weise die Gesellschaft im Konkurrenzvergleich einen Kostenvorteil auf. Gemäß Unternehmensangaben stehe dabei die Errichtung "bezahlbaren Wohnraums" in den besonders stark nachgefragten Regionen Berlin und Leipzig (sowie Umland) im Fokus. Gemeint seien damit insbesondere Objekte unterhalb von 300.000 Euro, für die aufgrund des derzeit in den adressierten Regionen vorherrschenden Angebotsmangels eine hohe Nachfrage bestehe.Im Rahmen des Projektentwicklungsgeschäftes plane die CR Capital Real Estate AG mittelfristig die Errichtung von jährlich etwa 30.000 qm. Für ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen hätten die Analysten, neben der mittelfristigen Unternehmensplanung, die bereits bestehenden Projekte in Berlin sowie den zweiten Bauabschnitt in Schkeuditz bei Leipzig herangezogen. Um die mittelfristige Planung zu erreichen, müsste die Gesellschaft dabei kontinuierlich neue Projekte erwerben. Es sei davon auszugehen, dass neue Projekte "just in time" erworben und kurzfristig zu den Umsätzen beitragen würden.Bei den Errichtungskosten sei anzunehmen, dass die Gesellschaft im Zuge der seriellen und kostenoptimierten Fertigung einerseits eine überdurchschnittlich hohe Rohertragsmarge aufweisen dürfte und auf der anderen Seite insbesondere bei der Planung von Skaleneffekten profitieren sollte. Die Analysten würden eine Rohertragsmarge von rund 30% unterstellen, was im Konkurrenzvergleich einen hohen Wert darstelle. Die EBIT-Marge sollte ihren Schätzungen zufolge in ihrer letzten Schätzperiode des Geschäftsjahres 2021 auf etwa 28% ansteigen. Dies stelle die Basis für ihr DCF-Bewertungsmodell dar.Die Analysten hätten ein Kursziel in Höhe von 48,30 Euro ermittelt. Zu beachten sei dabei die geplante Fortsetzung der ausschüttungsfreundlichen Dividendenpolitik. Mit der geplanten Ausgabe von Gratisaktien (1:1) würden die Aktionäre ab dem kommenden Geschäftsjahr von einer Verdoppelung der Dividende profitieren, da die Dividende gemäß ihren Erwartungen konstant bleiben sollte.