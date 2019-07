Börse Stuttgart-Aktienkurs CRH-Aktie:

Kurzprofil CRH plc:



CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (17.07.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) von 31 Euro auf 33 Euro.CRH werde das europäische Handelsgeschäft (sechs westeuropäische Länder, Umsatz Gj. 2018: 3,7 Mrd. Euro; EBITDA Gj. 2018: 155 Mio. Euro; EBT Gj. 2018: 124 Mio. Euro) inklusive des Heizungs- und Sanitärgeschäfts an einen von Blackstone gemanagten Private Equity Fonds veräußern. Der Transaktionswert belaufe sich laut den Unternehmensangaben auf 1,64 Mrd. Euro. Den Verkaufspreis (EV/EBITDA 2018: ca. 11) erachte Diermeier als adäquat.Der Verkauf komme nicht überraschend, da CRH im Rahmen eines Strategie-Updates im Mai 2018 angekündigt habe, für diese Aktivitäten strategische Optionen zu prüfen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Europe Distribution wolle CRH für allgemeine Unternehmenszwecke, Zukäufe sowie die Ausschüttung an die Aktionäre (via des laufenden Aktienrückkaufprogramms) verwenden. Das CRH-Management habe in den letzten Jahren nach Ansicht des Analysten überwiegend wertsteigernde Transaktionen (Akquisitionen/Desinvestitionen) vollzogen. Die Konjunkturfrühindikatoren-Indices würden nun eine Stabilisierung (bisher: Abschwächung) des Wachstumsmomentums für die OECD signalisieren.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die CRH-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 17.07.2019)Börsenplätze CRH-Aktie: