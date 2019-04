Börsenplätze CO.DON-Aktie:



Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimal-invasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in ca. 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 14.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert. Vorstand der Gesellschaft: Ralf M. Jakobs. Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de. (05.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des auf Gelenkknorpel spezialisierten Unternehmens der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) unter die Lupe.Seit Mitte 2017, als die Aktie bei 12,90 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert habe, habe das Papier massiv an Wert verloren. Im Januar dieses Jahres habe die Aktie bei 2,96 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt markiert. Seitdem habe sich das Papier aber deutlich erholen können. Am heutigen Freitag gewinne die Aktie sogar fast 14% auf 5,34 Euro. Damit sei dem Wert der Sprung über die 200-Tage-Linie und auch auf ein neues Jahreshoch gelungen. "Der Aktionär" habe auf diesen wichtigen Widerstand bereits zuletzt hingewiesen. Nun sei dem Papier das Kaufsignal gelungen. Anleger sollten ihre Position mit einem Stopp bei 4,10 Euro nach unten absichern.Der massive Kursrückgang in den vergangenen Monaten sei sicherlich auf verschiedene Erstattungsprobleme zurückzuführen. Mittlerweile habe das Unternehmen aber erhebliche Fortschritte gemacht. Erst in dieser Woche habe CO.DON die Zulassung für ihr europaweit zugelassenes Produkt Spherox in der Schweiz erhalten. Der erstattungsfähige Preis in der Schweiz befinde sich im Rahmen des europäischen Preisniveaus. Erste Kliniken hätten bereits ihr starkes Interesse an einer Zusammenarbeit und dem damit einhergehenden raschen Einsatz von Spherox in der Schweiz bekundet, so CO.DON in einer Mitteilung.Ralf Jakobs, Vorstand der CO.DON AG, habe sich zuversichtlich präsentiert: "Die durch die Schweizer Aufsichtsbehörden erteilte "Gutheißung" freut uns als Co.don AG sehr. Zum einen haben wir sie vor dem geplanten Termin erhalten. Zum anderen haben wir hiermit neben der bestehenden EU-weiten Zulassung die erste Zulassung außerhalb des EU-Rahmens für unser Produkt erhalten - ein wichtiger Meilenstein im Gesamtkontext unserer internationalen Geschäftsstrategie. Die Erstattung für den Schweizer Markt ist im Gegensatz zu anderen Märkten bereits vorhanden, so dass wir hier sehr zeitnah mit dem Vertrieb unseres Produktes beginnen können."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link