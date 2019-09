XETRA-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

2,62 EUR +2,34% (18.09.2019, 09:08)



Tradegate-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

2,64 EUR -0,75% (18.09.2019, 09:13)



ISIN CO.DON-Aktie:

DE000A1K0227



WKN CO.DON-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol CO.DON-Aktie:

CNWK



Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimal-invasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in ca. 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 14.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert. Vorstand der Gesellschaft: Ralf M. Jakobs. Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de. (18.09.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).CO.DON stehe in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Durchführung einer Kapitalmaßnahme, durch die dem Unternehmen Angabe gemäß ein niedriger zweistelliger Mio.-Euro-Betrag zufließen könnte. Weitere liquiditätsstärkende Maßnahmen würden die Auslizensierung von Spherox in weitere außereuropäische Staaten und der geplante Einstieg in das Contract Manufacturing betreffen, bei dem CO.DON als Vertragshersteller im Auftrag Dritter tätig werde. Angesichts einer leicht nach unten angepassten Umsatz-Guidance ermittle der Analyst aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell auf Sicht von 24 Monaten ein Kursziel von EUR 8,60 (Base Case-Szenario) statt bislang EUR 9,30 je Aktie.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bekräftigt sein "buy"-Rating für die Aktien der CO.DON AG. (Analyse vom 18.09.2019)Börsenplätze CO.DON-Aktie: