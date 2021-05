XETRA-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,03 EUR -1,44% (25.05.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,045 EUR +0,97% (26.05.2021, 08:56)



ISIN CO.DON-Aktie:

DE000A1K0227



WKN CO.DON-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol CO.DON-Aktie:

CNWK



Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die CO.DON AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (26.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).Ende der vergangenen Woche habe sich das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA für eine Genehmigung einer erweiterten Indikation des Gelenkknorpelprodukts Spherox für den Einsatz bei Jugendlichen ausgesprochen. Sollte die EU-Kommission der Beurteilung des CHMP folgen - was in der überwiegenden Anzahl der Anträge der Fall sei -, sei die Behandlung von symptomatischen Gelenkknorpeldefekten der ICRS Grade III oder IV der Femurkondyle und der Patella des Knies bei Defektgrößen von bis zu 10 cm² zusätzlich zu erwachsenen auch bei jugendlichen Patienten mit geschlossener Wachstumsfuge möglich.Nach Einschätzung des Analysten würde eine Erweiterung der EU-weiten Zulassung von Spherox das von CO.DON adressierte Marktvolumen um mindestens 5% vergrößern. Nach seinen Prognosen ergebe sich für CO.DON daraus ein Marktpotenzial für die EU und die Schweiz von mindestens EUR 856 Mio. anstelle von derzeit EUR 816 Mio.Durch eine Indikationserweiterung könnte Spherox die momentane Stellung als die bei entsprechender Indikation am besten zur Behandlung geeignete regenerative Therapieoption im Sinne der evidenzbasierten Medizin auf zusätzliche Alterssegmente ("First-Line-Therapie") ausweiten und damit die Population potenzieller Patienten steigern. Nach Einschätzung des Analysten sei dieser Effekt sogar noch bedeutender als die Marktpotenzialausweitung. Er könnte nach seiner Meinung die Marktstellung von CO.DON als führender Anbieter körpereigener Humanarzneimittel zur Behandlung von degenerativen und traumatischen Knorpeldefekten im Knie auch nach einem von ihm ohnehin erst in einigen Jahren erwarteten Markteintritt potenzieller Wettbewerber nachhaltig absichern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CO.DON-Aktie: