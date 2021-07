Xetra-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

12,10 EUR +3,42% (22.07.2021, 12:33)



Tradegate-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

12,12 EUR +4,03% (22.07.2021, 12:53)



ISIN CORESTATE-Aktie:

LU1296758029



WKN CORESTATE-Aktie:

A141J3



Ticker-Symbol CORESTATE-Aktie:

CCAP



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (22.07.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CORESTATE: Firmenchef setzt ein Zeichen - AktienanalyseDie CORESTATE-Aktie (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) hat wahrlich schon bessere Tage gesehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Anfang 2018 habe das Papier noch 55 Euro gekostet, heute seien es gerade mal noch knapp zwölf. Wie viele andere Unternehmen habe auch der Immobilien-Investmentmanager die Corona-Krise stark zu spüren bekommen. Umsatz und operatives Ergebnis seien 2020 massiv zurückgegangen. Beim bereinigten Konzernergebnis habe der CORESTATE statt eines erwarteten Gewinns sogar ein Verlust von 48 Mio. Euro hinnehmen müssen. Der Start ins neue Jahr sei ebenfalls gehörig danebengegangen. Im ersten Quartal habe der Konzern einen Verlust von 14,5 Mio. Euro ausgewiesen nach einem Gewinn von 8,8 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das bereinigte EBITDA sei von 20,9 auf 0,7 Mio. Euro gefallen. Der Konzernumsatz sei um knapp 28 Prozent auf 37,3 Mio. Euro zurückgegangen.Zwar habe Firmenchef René Parmantier bei Zahlenvorlage im Mai betont, dass man unter anderem mit einer Umorganisation des Vertriebs die Voraussetzungen geschaffen habe, "spätestens im Sommer richtig durchzustarten" - und habe daher die Jahresziele bekräftigt, wonach der Umsatz auf 235 bis 260 Mio. Euro und das bereinigte EBITDA auf 90 bis 115 Mio. Euro steigen solle. Aus der Reserve kitzeln - das zeigt der Chart - konnte der Manager die Börse damit allerdings nicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Vielleicht klappe es ja jetzt: Wie CORESTATE mitgeteilt habe, habe Parmantier am 9. Juli außerbörslich 750.000 Aktien zu einem Preis von je 12,00 Euro und damit zu einem Aufschlag von rund zehn Prozent zum Schlusskurs des Vortags erworben. Er möchte dieses Investment als deutlichen Vertrauensbeweis in die CORESTATE-Wachstums-Story verstanden wissen, von der er "absolut überzeugt" sei, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2021)Börsenplätze CORESTATE-Aktie: