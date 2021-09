Börsenplätze CORESTATE-Aktie:



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (09.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CORESTATE: Es läuft wieder besser - AktienanalyseDer Immobilien-Investmentmanager CORESTATE (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) hat nach einem schwachen Jahresauftakt die Kurve gekriegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzernumsatz sei im ersten Halbjahr um knapp 18 Prozent auf 112,6 Mio. Euro geklettert, wie der Konzern mitgeteilt habe. Das bereinigte EBITDA habe 39,5 Mio. Euro betragen. Zum Vergleich: In den ersten drei Monaten habe CORESTATE bei einem Umsatz von 37,3 Mio. Euro ein operatives Ergebnis von 0,7 Mio. Euro ausgewiesen.Entsprechend zufrieden habe sich Vorstandschef René Parmantier gezeigt: "Die von uns im Februar eingeleitete und seitdem konsequent umgesetzte Ausrichtung auf Investoren beginnt sich auszuzahlen. Insbesondere im Bereich Private Debt, aber auch zeitversetzt im Segment Real Estate Equity profitieren wir nun von unserer breiten Aufstellung. Im Vergleich zum Sommer vergangenen Jahres stehen wir heute deutlich besser da und haben uns eine gute Ausgangsbasis für das zweite Halbjahr geschaffen."Vor allem für den Bereich Real Estate Equity sei Parmantier optimistisch. Hier rechne er im Verlauf des zweiten Halbjahres "mit einem Wachstumsschub bei einem deutlich anziehenden Investmentgeschäft". Der Konzernlenker sehe das Unternehmen denn auch auf einem guten Weg, den Umsatz 2021 wie geplant auf 235 bis 260 Mio. Euro und das bereinigte EBITDA auf 90 bis 115 Mio. Euro zu steigern. Das sei an der Börse gut angekommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link