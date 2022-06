NYSE-Aktienkurs CNX Resources-Aktie:

22,43 USD +3,27% (01.06.2022, 22:00)



ISIN CNX Resources-Aktie:

US12653C1080



WKN CNX Resources-Aktie:

A2H8TZ



Ticker-Symbol CNX Resources-Aktie:

CGD



NYSE-Symbol CNX Resources-Aktie:

CNX



Kurzprofil CNX Resources Corp.:



CNX Resources Corporation (ISIN: US12653C1080, WKN: A2H8TZ, Ticker-Symbol: CGD, NYSE-Symbol: CNX) ist ein unabhängiges Erdgas- und Midstream-Unternehmen mit Sitz in Canonsburg im US-Bundesstaat Pennsylvania, das sich hauptsächlich mit der Exploration, Erschließung, Förderung und dem Erwerb von Erdgasgrundstücken im Appalachenbecken befasst. Das Haupttätigkeitsfeld von CNX Resources ist die Förderung von Erdgas in Pipelines, das v.a. an Gasgroßhändler verkauft wird. Darüber hinaus betreibt und erschließt das Unternehmen Kohleflözmethan (CBM) in Virginia. (02.06.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CNX Resources-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CNX Resources Corp. (ISIN: US12653C1080, WKN: A2H8TZ, Ticker-Symbol: CGD, NYSE-Symbol: CNX) charttechnisch unter die Lupe."Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen" - dieses Zitat sei letztlich ein flammendes Plädoyer für die Analyse langfristiger Charts. Ein Lehrbuchbeispiel für diesen analytischen Ansatz stelle derzeit die CNX Resources-Aktie dar. Seit 2015 habe der Titel eine langjährige untere Umkehr durchlaufen. Mit dem Spurt über die Nackenlinie der Bodenbildung bei rund 18,50 USD sei die Trendwende inzwischen abgeschlossen worden. Der jüngste Rücksetzer bilde dabei einen idealtypischen Pullback und bestätige damit die beschriebene Bodenbildung. Rein rechnerisch lasse sich das Anschlusspotenzial aus dem diskutierten Doppelboden auf rund 14 USD taxieren, was im Umkehrschluss zu einem langfristigen Kursziel im Bereich von rund 32 USD führe. Auf dem Weg in diese Region definiere das 23,6%-Fibonacci-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung von 2008 bis 2016 (26,34 USD) ein wichtiges Etappenziel, zumal dieses Level recht gut mit den Tiefs von 2010, 2011 und 2014 harmoniere. Als Absicherung auf der Unterseite sei dagegen das jüngste "Pullbacktief" bei 18,05 USD prädestiniert. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs CNX Resources-Aktie:21,20 EUR +3,92% (02.06.2022, 22:02)