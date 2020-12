Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

18,00 EUR +1,69% (11.12.2020, 10:44)



Xetra-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

18,00 EUR 0,00% (11.12.2020, 10:25)



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A0HHJR3



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A0HHJR



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (11.12.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Richtig Freude macht die von uns im Juli 2020 erstmals bei Kursen um 6,45 Euro besprochene Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ), so die Experten von "AnlegerPlus News".Das Düsseldorfer Digital Lifestyle-Unternehmen gehöre mit seinem Angebot zu den Gewinnern der Coronakrise und habe Ende November zum wiederholten Male eine Prognoseerhöhung gemeldet. Der Aktienkurs schieße weit über das zuletzt im August angehobene Kursziel von 15 Euro hinaus.Erst im September habe der Vorstand die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2020 angehoben. Zwei Monate später erfolge nun der nächste Streich. Der Bruttoumsatz und das EBITDA für das Geschäftsjahr 2020 sollten nun voraussichtlich 105 Mio. Euro bzw. 15 Mio. Euro übersteigen, da das US-Geschäft weiterhin ein überzeugendes Wachstum aufweise und in Europa die Umsätze ebenfalls wieder anziehen würden.Diesen Erfolg wolle man aber nicht allein in der Pandemie begründet sehen, wie Vorstandsmitglied Ben Bos klarstelle: "Wir sind kein klarer Profiteur des Coronavirus - und waren es auch nie - und ziehen es vor, uns auf die strategischen Entscheidungen zu verlassen, die wir getroffen haben, und auf die Art und Weise, wie wir unsere Produkte in der schnell wachsenden Welt der Streaming-Unterhaltungsdienste vermarkten."Die Experten von "AnlegerPlus News" heben das mittelfristige Kursziel deshalb deutlich auf 25 Euro an, das Stopp-Loss-Limit sollte zur Gewinnabsicherung auf 14 Euro nachgezogen werden. (Ausgabe 12/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link