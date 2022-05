Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (04.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) unverändert zu kaufen.CLIQ habe gestern insgesamt erfreuliche Q1-Zahlen veröffentlicht und in diesem Zusammenhang auch die Guidance 2022 sowie die mittelfristigen Ziele bis 2025 bestätigt.In Q1/22 seien die Erlöse von 30,1 Mio. Euro auf nun 52,6 Mio. Euro stark angestiegen (+74,9% yoy; MONe: 48,0 Mio. Euro). Geografisch betrachtet hätten alle Regionen zum Wachstum beigetragen: Europa +70,9% yoy, Nordamerika +88,8% yoy und Sonstige +15,6% yoy. Als Begründung für das ungebremste, massive Wachstum nenne CLIQ die weiterhin sehr erfolgreiche Verlagerung des Medieneinkaufs von Vermarktern auf CLIQ-eigene Medieneinkaufsteams. Zudem habe CLIQ die Werbeausgaben signifikant erhöht (+147,3% yoy), was sich auch in der erfreulichen Entwicklung der Nutzerzahlen zeige. Diese sei von 1,3 Mio. per Ende 2021 auf nun 1,5 Mio. um mehr als 170.000 bezahlte Mitgliedschaften angestiegen.Die für das Gesamtjahr avisierten 1,7 bis 1,8 Mio. Nutzer würden damit bereits in greifbare Nähe rücken und scheinen eine eher konservative Zielsetzung zu sein. Um die Attraktivität des Contents zu erhöhen und somit die Kundenbindungsrate zu steigern, habe CLIQ z.B. Ende März einen weiteren Content-Deal mit den LEONINE Studios verkündet. Mit weiterem Newsflow zur Vergrößerung der Content-Bibliothek rechne der Analyst in den nächsten Monaten.Für das Gesamtjahr 2022 habe der Vorstand im Conference Call die Guidance für 2022 (Umsatz: über 210 Mio. Euro; EBITDA: über 33 Mio. Euro) sowie die mittelfristigen Ziele bis 2025 (Umsatz: 500 Mio. Euro) bestätigt. Da die Jahresziele bereits eine niedrigere Profitabilität implizieren würden und der Analyst dies auch in seinen Prognosen berücksichtigt habe, lasse er seine Schätzungen unverändert. Im weiteren Jahresverlauf sei nun fraglich, ob die Marketingkosten von Facebook etc. weiter steigen würden und CLIQ auf eine sich ggf. eintrübende Konsumstimmung (u.a. wegen Inflation, Krieg) durch erhöhte Werbeausgaben reagieren müsse oder ob CLIQ mit seinem preisgünstigen Multi-Content-Portal ggf. sogar profitiere.CLIQ setze in Q1 seinen Wachstumspfad fort und mache Fortschritte beim Content-Angebot. Das Bewertungsniveau sei mit einem 2022e KGV in Höhe von 7,1x nach wie vor günstig.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 66,00 Euro für die CLIQ Digital-Aktie. (Analyse vom 04.05.2022)