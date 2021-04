Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

38,10 EUR +3,67% (08.04.2021, 15:56)



Xetra-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

37,90 EUR +4,41% (08.04.2021, 15:42)



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A0HHJR3



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A0HHJR



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (08.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) unter die Lupe.Die CLIQ Digital-Aktie bleibe im Rallyemodus. Seit April 2016 habe der Titel satte 1.746 Prozent zulegen können. Für die vergangenen zwölf Monate stehe ein Plus von 775 Prozent zu Buche. Seit Jahresanfang sei es um satte 130 Prozent aufwärts gegangen. Allein in der vergangenen Woche habe die Aktie starke 17 Prozent zulegen können. Ein Ende der Fahnenstange scheine nicht in Sicht.CLIQ Digital biete seinen Kunden Streaming-Unterhaltungsdienste mit uneingeschränktem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Sport, Spielen und Filmen aus einer Hand. Da die Gesellschaft sämtliche Inhalte lizenziere und nicht selbst kaufe oder produziere, könne den Verbrauchern ein attraktiver Pauschalpreis von 14,99 Euro geboten werden. Während Netflix und Co viel auf Brandmarketing setzen würden, spreche CLIQ neue Kunden gezielt durch Direktmarketingkampagnen an auf Online- und mobilen Plattformen an."Im mittleren und unteren Segment des Streamingmarkts, also nach den Netflix' und Spotifys dieser Welt, ist ausreichend Platz und vor allem Wachstumspotenzial", sage Vorstand Ben Bos gegenüber dem AKTIONÄR. "Wir sind hier gut positioniert, um mit unserem All-in-One-Konzept weiter zu wachsen und weiter an Relevanz zu gewinnen."CLIQ Digital dürfte weiter auf dem dynamischen Wachstumskurs bleiben. Die erst am 12. März ins Real-Depot aufgenommene Position liege inzwischen rund 85 Prozent vorne. Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 34/35 Euro sei der Startschuss für eine dynamische Trendfortsetzung Richtung 40 Euro und mehr gefallen. Analysten sähen die CLIQ Digital-Aktie in der Spitze sogar erst bei 46 Euro fair bewertet. Ein Finanzinvestor oder Wettbewerber würde im Falle einer Übernahme vermutlich sogar noch tiefer in die Tasche greifen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link