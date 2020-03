Tradegate-Aktienkurs CIENA-Aktie:

39,38 EUR +5,41% (05.03.2020, 17:31)



Xetra-Aktienkurs CIENA-Aktie:

37,035 EUR +2,85% (05.03.2020, 13:03)



NYSE-Aktienkurs CIENA-Aktie:

43,975 USD +5,66% (05.03.2020, 17:21)



ISIN CIENA-Aktie:

US1717793095



WKN CIENA-Aktie:

A0LDA7



Ticker Symbol CIENA-Aktie Deutschland:

CIE1



Ticker Symbol CIENA-Aktie NYSE:

CIEN



Kurzprofil CIENA Corp.:



CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Symbol: CIEN) gehört zu den führenden Herstellern von intelligenten optischen Netzwerken. Das Unternehmen bietet Betreibern von Telekommunikationsdiensten Lösungen für den Einsatz in Breitband-Netzwerken an. Der Unternehmenssitz befindet sich in Linthicum, Maryland (USA). (05.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CIENA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, Nyse-Symbol: CIEN) unter die Lupe.CIENA habe seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal verkündet und die Analystenerwartungen klar hinter sich gelassen. Anleger hätten euphorisch reagiert und die Aktie des Netzwerkausrüsters vorbörslich um mehr als fünf Prozent nach oben geschickt. Zuletzt liege die Aktie nur noch leicht im Plus. Ein Ausbruch aus dem länger anhaltenden Seitwärtstrend werde so wohl nicht gelingen.Im letzten Quartal habe CIENA seinen Nettogewinn fast verdoppelt, dieser sei von 21 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum auf 40 Cent pro Aktie gestiegen. Analysten seien von 26 Cent je Aktie ausgegangen. Der Umsatz sei um sieben Prozent auf 832,9 Millionen Dollar gestiegen und habe damit die Analystenerwartungen um mehr als 12 Millionen Dollar übertroffen.Charttechnisch befinde sich die CIENA-Aktie in einer spannenden Ausgangslage. Nach der Verkündung der Quartalszahlen seien sowohl die 200- als auch die 100-Tage-Linie nach oben durchbrochen worden. Als Nächstes gelte es für die Aktie die 50-Tage-Linie, welche sich bei 42,02 Dollar befinde, zu überwinden. Danach wäre der Weg bis zum hartnäckigen Widerstand bei 45 Dollar frei. Gelinge auch der Ausbruch über 45 Dollar, sei das Rekordhoch (46,77 Dollar) nicht mehr in weiter Ferne.Anleger warten ab und lassen die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur CIENA-Aktie. (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CIENA-Aktie: