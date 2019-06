Tradegate-Aktienkurs CIENA-Aktie:

Kurzprofil CIENA Corp.:



CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN) gehört zu den führenden Herstellern von intelligenten optischen Netzwerken. Das Unternehmen bietet Betreibern von Telekommunikationsdiensten Lösungen für den Einsatz in Breitband-Netzwerken an. Der Unternehmenssitz befindet sich in Linthicum, Maryland (USA).

Connecticut (www.aktiencheck.de) - CIENA-Aktienanalyse von Analyst Michael Genovese von MKM Partners:Aktienanalyst Michael Genovese vom Investmenthaus MKM Partners spricht im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN) aus.Nach dem starken Quartalsbericht von CIENA Corp. passen die Analysten von MKM Partners die Prognosen nach oben an. Sowohl bei Networking Platforms als auch Services seien die Ergebnisse besser ausgefallen als erwartet, auch wenn der Software-Absatz enttäuscht habe.Die book-to-bill-Ratio habe in Q2 deutlich über 1,0 gelegen. Analyst Michael Genovese ist der Ansicht, dass CIENA wegen der starken Technologie, den Größenvorteilen und positiver gesetzlicher Regelungen den Wettbewerbern klar voraus sei.Die Aktienanalysten von MKM Partners stufen in ihrer CIENA-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 49,00 auf 54,00 USD.