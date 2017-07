Linz (www.aktiencheck.de) - Seit den Präsidentschaftswahlen in Frankreich wertet der Schweizer Franken gegenüber dem Euro ab, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Erstmals seit der Aufhebung der EUR/CHF-Kursgrenze von 1,20 durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Januar 2015 habe der Kurs heute Morgen 1,1300 überstiegen. Auslöser dafür seien keine schlechten Nachrichten aus der Schweiz, sondern vielmehr die allgemein verbesserte Stimmung in der Eurozone gewesen. Diese sei für die gegenwärtige Euro-Stärke verantwortlich wie auch dafür, dass der Franken als "sicherer Hafen" nicht mehr so stark nachgefragt werde. Nach der Kaufkraftparitätentheorie (sowie nach Meinung der SNB) sei der CHF nach wie vor überbewertet - das sei er aber auch bei EUR/CHF Kursen knapp über 1,20 gewesen. Verglichen mit damals bekomme jedoch der Franken heute keine so starke Unterstützung von psychologischen Faktoren. (28.07.2017/ac/a/m)







