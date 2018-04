Paris (www.aktiencheck.de) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird es wohl freuen, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Euro nun auf dem Niveau angekommen, das die eidgenössische Währung vor der überraschenden Freigabe des Wechselkurses vor rund drei Jahren aufgewiesen habe. Aktuell müssten demnach für einen Euro etwa 1,20 Franken gezahlt werden.Zu erklären sei die seit einigen Monaten anhaltende Franken-Schwäche zum einen damit, dass der Markt in nicht allzu ferner Zukunft einen restriktiveren Kurs der Europäischen Zentralbank erwarte - und der Euro somit an Attraktivität gewinnen würde. Die SNB dürfte hingegen derzeit wohl kaum mit dem Gedanken spielen, den Leitzins anzuheben. Zum einen sei der Franken nach Ansicht der Währungshüter nach wie vor überbewertet.Hinzu komme, dass die SNB auf ihrer letzten Sitzung ihre Inflationsprognose für 2019 von 1,1 auf 0,9 Prozent reduzierte und somit wohl keinen Grund sehe, den Leitzins anzuheben. Seit Januar 2015 verharre der Schweizer Schlüsselzins in einem Zielband von minus 1,25 bis minus 0,25 Prozent. Dass der Franken nun weiterhin zur Schwäche neigen werde, sei aber keinesfalls in Stein gemeißelt. Die Schweiz genieße unter Investoren nach wie vor den Ruf eines sicheren Anlagehafens. Sollten also die wirtschaftlichen, politischen oder geopolitischen Risiken zunehmen, könnte auch der Franken wieder zeitnah Fahrt aufnehmen.(20.04.2018/ac/a/m)