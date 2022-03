"Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot am dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 22.03.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Cherry befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze CHERRY-Aktie



Tradegate-Aktienkurs CHERRY-Aktie:

17,00 EUR +3,34% (22.03.2022, 09:09)



XETRA-Aktienkurs CHERRY-Aktie:

16,40 EUR -3,53% (21.03.2022)



ISIN CHERRY-Aktie:

DE000A3CRRN9



WKN CHERRY-Aktie:

A3CRRN



Ticker-Symbol CHERRY -Aktie:

C3RY



Kurzprofil CHERRY AG:



Die CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) mit Hauptsitz in Auerbach/Oberpfalz ist ein weltweit führender Hersteller von Computer-Eingabegeräten mit Schwerpunkt auf Office, Gaming, Industry, Security, eHealth-Lösungen sowie Switches für mechanische Tastaturen. In Produktionsstätten und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China (Mainland, Hongkong, Taiwan) und USA beschäftigt CHERRY ca. 400 Mitarbeiter. Seit der Gründung 1953 steht CHERRY für deutsche Qualitätsprodukte, die in Deutschland entworfen und speziell für Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt werden. (22.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Computer-Eingabegeräten CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) unter die Lupe.CHERRY habe sich mit seinen also Tastaturen, Mäusen, Headsets (Peripherals) und den innovativen Switches einen Namen in der Gaming-Branche gemacht. Zusätzliche Fantasie komme aus dem Office-Bereich und dem Gesundheitswesen. An der Börse zeige sich ein komplett anderes Bild. Die Aktie habe sich in den letzten Monaten auf Talfahrt befunden. Das könnte sich nun aber ändern.Mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent und mehr als 35 Jahren Erfahrung sei CHERRY Weltmarktführer für hochwertige mechanische Gaming-Switches. Switches seien die Schalter unter den Buchstaben und Zahlen einer mechanischen Tastatur, die ein Signal weiterleiten würden, sobald eine Taste gedrückt werde. Immer mehr Gamer würden auf hochwertige Produkte der in Auerbach in der Oberpfalz ansässigen Gesellschaft setzen und seien auch bereit, entsprechend dafür zu bezahlen.Ähnlich wie im Gaming-Geschäft würden die Premium-Peripheriegeräte der Marke CHERRY (Geschäftsfeld Professional) - nicht zuletzt dank dem Trend zum Homeoffice - zunehmend im Office-Bereich genutzt. Die fortschreitende Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen sei im Bereich Digital Health ein weiterer Wachstumstreiber. CHERRY sei hier einer von nur zwei durch das BSI qualifizierten Peripheriegeräteanbietern für den Aufbau einer sicheren Telematikinfrastruktur.Trotz der Unsicherheiten in Bezug auf Lieferketten sowie dem zurückhaltenden Bestellverhalten der Kunden dürften für das abgelaufen Jahr 170 Millionen Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 30 Prozent zu Buche stehen.In den nächsten Tagen stünden die endgültigen Zahlen für 2021 auf der Agenda - und der Ausblick auf das laufende Jahr. Hier scheine aus heutiger Sicht im aktuellen Umfeld ein Wachstum von 14 Prozent auf rund 193 Millionen Euro und eine Marge von 27 Prozent realistisch. Damit könnte am Ende noch ein kleiner Anstieg beim bereinigten EBITDA von knapp 51 auf 52 Millionen Euro zu Buche stehen.Kosteneinsparungen durch neue Produktionsanlagen sollten es dem Unternehmen ab Ende 2022 ermöglichen, den Personalbestand in der Produktion spürbar zu reduzieren, was weitere Effizienzgewinne ermögliche. Mit einer Belebung des Absatzes und einem Umsatzplus von 20 Prozent wären 2023 dann wieder Margen im Bereich von 30 Prozent und ein EBITDA von 68 Millionen Euro möglich. Das 2022er KGV könnte von 16 auf günstige 12 fallen.Nach der mehrmonatigen Talfahrt sei die Aktie im Peergroup-Vergleich mit Playern wie Logitech günstig bewertet. Bisher sei jeder Versuch einer Gegenbewegung im Keim erstickt worden. Im Bereich um 15/17 Euro scheine der Verkaufsdruck nun aber endgültig abzuebben. Komme die detaillierte Prognose für 2022 vom Vorstand bei den Investoren gut an, könnte die Aktie daher eine Trendwende einläuten. Diese könnte den Kurs dann schnell wieder Richtung 25 Euro und mehr führen.