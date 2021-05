Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2,3 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Mehr unter company.cewe.de. (31.05.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021 hätten sich bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA die grundsätzlichen Tendenzen aus den drei vorangegangenen, bereits ebenfalls durch die COVID-19-Pandemie geprägten Quartalen fortgesetzt. So habe eine starke Entwicklung im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing dazu geführt, dass trotz Corona-bedingter Belastungen im Einzelhandel und Kommerziellen Online-Druck (KOD) der Konzernumsatz stabil geblieben sei und sich der Periodenüberschuss sogar mehr als verdreifacht habe. Ergebnisseitig habe sich dabei neben dem steigenden Operating Leverage im Fotofinishing auch das über alle Geschäftsfelder hinweg implementierte straffe Kostenmanagement positiv ausgewirkt.Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich im Fotofinishing die seit geraumer Zeit anhaltende saisonale Umsatzverschiebung vom zweiten und dritten in das erste und letzte Quartal bemerkbar machen. Zudem sei zu berücksichtigen, dass das zweite Quartal 2020 aufgrund des erstmaligen Lockdown-bedingten "Stay-at-home"-Effekts durch ein außergewöhnlich starkes Fotofinishing-Geschäft geprägt gewesen sei. Darüber hinaus stünden infolge der Reise- und Kontaktbeschränkungen nach wie vor relativ wenige neue Bilder für die Erstellung von Fotoprodukten zur Verfügung. Daher gehe der Analyst davon aus, dass das zweite Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr schwächer ausfallen werde.Im Einzelhandel und KOD hänge die weitere Entwicklung maßgeblich davon ab, wann und in welchem Umfang die aktuellen Corona-Eindämmungsmaßnahmen gelockert würden. Bei einer nachhaltigen sukzessiven Normalisierung des öffentlichen Lebens und damit auch im Einzelhandels-, Gastronomie-, Veranstaltungs- und Tourismusgewerbe sei vor allem im KOD durchaus eine deutliche Erholung denkbar. Dabei habe sich CEWE mit den umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen in beiden Geschäftsfeldern bereits gut für die "Nach-Corona-Zeit" positioniert. Dies habe sich im ersten Quartal 2021 auch in trotz deutlich rückläufiger Umsätze stabil gehaltenen Segment-EBITs widergespiegelt.Insgesamt werde jedoch wie in jedem Jahr auch in 2021 das Weihnachtsgeschäft wieder die entscheidende Rolle spielen. Hier dürften die Oldenburger als Premium-Anbieter mit hoher Markenbekanntheit und dem insbesondere auch in der Corona-Krise bewährten Omni-Channel-Ansatz auch weiterhin mit dem emotionalen Wert individuell gestalteter Fotoprodukte wie dem CEWE FOTOBUCH, Fotokalendern, Grußkarten, Wandbildern sowie anderen Marken- und Mehrwertprodukten punkten können. Zudem würden die derzeit voranschreitenden Impfkampagnen und sinkenden Inzidenzwerte momentan auch auf ein wieder belebteres Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel und KOD hoffen lassen.Darüber hinaus bleibe CEWE mit einer Konzerneigenkapitalquote von 58,2 Prozent und einer Netto-Cash-Position (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 60,0 Mio. Euro zum 31. März 2021 bilanziell grundsolide aufgestellt. Auf Grundlage der vorgeschlagenen zwölften Dividendenerhöhung in Folge, über die die Anteilseigner auf der virtuellen Hauptversammlung am 9. Juni entscheiden dürften, belaufe sich die Ausschüttungsrendite derzeit auf 1,7 Prozent. Der Analyst gehe davon aus, dass die Gewinnbeteiligungen der Aktionäre entsprechend der publizierten Ausschüttungspolitik mit weiter wachsenden Ergebnissen auch zukünftig steigen würden.Vor diesem Hintergrund bestätigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein "halten"-Votum für die CEWE-Aktie. (Analyse vom 21.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CEWE-Aktie: