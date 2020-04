Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (02.04.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, setzen in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating und das Kursziel für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) aus (zuvor: "halten", Kursziel 110 EUR).Das Geschäftsjahr 2019 habe die CEWE Stiftung & Co. KGaA beim Umsatz über und beim EBIT am oberen Rand der jeweiligen Zielbandbreite abschließen können. Nach Steuern sei zwar ein Ergebnis unterhalb der Guidance zum Ausweis gekommen. Hierbei sei aber der Einmalaufwand von 5 Mio. Euro für die Optimierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen bei LASERLINE zu berücksichtigen, der steuerlich nicht mit Gewinnen anderer Bereiche habe verrechnet werden können. Um diese Effekte bereinigt hätte auch das EBIT über sowie das Nachsteuerergebnis in der Mitte des jeweiligen Zielkorridors gelegen.Die maßgebliche Stütze dürfte für CEWE auch weiterhin das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing markieren. Hier habe die um Sondereffekte bereinigte operative EBIT-Marge trotz des planmäßig noch negativen Beitrags von Cheerz sowie der Transaktionskosten für die WhiteWall-Übernahme im letzten Jahr weiter um 0,3 Prozentpunkte auf 12,4 Prozent erhöht werden können. Angesichts der positiven Entwicklung von Cheerz und WhiteWall könnten sich die Analysten hier auch zukünftig noch weitere Profitabilitätssteigerungen vorstellen.Das Geschäftsfeld Einzelhandel sei primär als Marketing- und Absatzkanal für Fotofinishing-Produkte zu sehen. Infolge des Verzichts auf margenschwaches Hardwaregeschäft weise der Bereich strategie- und plangemäß seit Jahren sinkende Umsätze auf, habe dabei aber auch in 2019 wieder ein leicht positives EBIT erzielt.Ohne LASERLINE hätte der Kommerzielle Online-Druck operativ ebenfalls ein leicht positives EBIT erwirtschaftet. Hier solle durch die in diesem Jahr geplante Produktionskonzentration am SAXOPRINT-Standort in Dresden eine Verringerung der Fixkostenbasis und damit eine Verbesserung des Ergebnisbeitrags erreicht werden. Angesichts des herausfordernden Marktumfeldes sei allerdings sicherlich noch ein wenig Geduld bis zum Erreichen des Break-even erforderlich. Aber angesichts des wachstums-, ertrags- und cashflow-starken Fotofinishing-Geschäfts könne CEWE hier mit Ruhe und Bedacht agieren.Angesichts der derzeit nicht einschätzbaren weiteren Entwicklung der Pandemie und ihrer Folgen sei CEWE aktuell die Abgabe einer seriösen Guidance für 2020 nicht möglich. Daher sähen auch die Analysten sich momentan nicht in der Lage, ihre Prognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr auf einer belastbaren Basis zu überarbeiten. Gleichwohl würden sie CEWE angesichts der Innovationsführerschaft und Stärke im Fotofinishing sowie der soliden Eigenkapitalquote von 47,6 Prozent zum Bilanzstichtag als gut gerüstet erachten, um eventuelle negative Effekte aus der Corona-Krise gut überstehen zu können.Zudem unterstreiche nach Meinung der Analysten auch die trotz aller aktuellen Unsicherheiten vorgeschlagene elfte Dividendenerhöhung in Folge die Zuversicht des Managements. Dabei stehe dem Unternehmen mit Dr. Olaf Holzkämper, der vom FINANCE Magazin zum CFO des Jahres 2019 gekürt worden sei, ein erfahrener Finanzvorstand zur Seite, der die Gesellschaft bereits bei der Abwehr von Hedgefonds und der digitalen Transformation, von der CEWE heute maßgeblich profitiere, erfolgreich begleitet habe.Vor dem Hintergrund der geschilderten Unwägbarkeiten infolge der Corona-Krise setzen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, das Kursziel und die Einstufung für die CEWE-Aktie momentan aus. Hiermit sei jedoch keine negative Einschätzung der Gesellschaft oder ihrer mittel- und langfristigen Zukunftsaussichten verbunden. Wie vorstehend erörtert, seien die Analysten vielmehr positiv gestimmt, dass das mittlerweile auf eine knapp 60-jährige Historie zurückblickende Unternehmen die Krise gut meistern könne. Dabei sollte die auf Basis des Dividendenvorschlags aktuell bei 2,6 Prozent liegende Ausschüttungsrendite auch eine gewisse Absicherung des Börsenkurses nach unten bewirken. (Analyse vom 02.04.2020)