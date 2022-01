Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2,3 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de. (21.01.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) weiterhin mit "kaufen" ein.CEWE werde am 31.03. den Geschäftsbericht 2021 veröffentlichen und ggf. schon vorab Eckpunkte zum abgelaufenen Q4 veröffentlichen. Die Sicht des Analysten auf das wichtige Jahresschlussquartal habe sich aufgrund eines etwas schlechterem Umfelds für den kommerziellen Onlinedruck sowie indikativ geringerer Traffic-Zahlen im Bereich Fotofinishing etwas eingetrübt. Der Analyst habe folglich seine Prognosen angepasst, seien aber unverändert von der Unternehmensqualität sowie dem Investment Case überzeugt.Für das Jahresschlussquartal gehe Markmann nun von Erlösen i.H.v. 312,8 Mio. Euro aus (-0,4% yoy; MONe bisher: 358,5 Mio. Euro), sodass CEWE das Gesamtjahr mit 707,8 Mio. Euro ganz leicht unterhalb der Guidance von 710,0 bis 770,0 Mio. Euro abschließen werde (MONe bisher: 753,5 Mio. Euro). Auf Ergebnisebene rechne Markmann mit einem Zieleinlauf am unteren Ende der Guidance-Bandbreite (72,0 bis 84,0 Mio. Euro). Konkret erwarte er in Q4 ein EBIT von 72,9 Mio. Euro (-9,2% yoy; MONe bisher: 81,8 Mio. Euro) sowie im FY 2021 i.H.v. 73,0 Mio. Euro (MONe bisher: 81,8 Mio. Euro).Zurückzuführen sei die schwächere operative Entwicklung auf ein zurückhaltendes Bestellaufkommen der B2B-Kunden im kommerziellen Onlinedruck (KOD), das Markmann so nicht antizipiert habe. Durch die Omikron-Variante und damit wieder steigenden Infektionszahlen hätten sich die Beschränkungen im öffentlichen Leben wieder verschärft. So seien z.B. Flyer, Broschüren und Visitenkarten für Messen und Außendiensttätigkeiten nach Erachten des Analysten etwas weniger bestellt worden als gedacht. Mit Blick auf das deutlich größere Segment Fotofinishing (rd. 80% vom Gesamtumsatz) scheinen die im Vergleich zum Vorjahr spürbar geringeren Beschränkungen des öffentlichen Lebens dazu geführt zu haben, dass weniger Fotoprodukte bestellt wurden, so Markmann. Zu Erinnerung: In Q4/20 seien in Deutschland ab Anfang Dezember harte Lockdown-Maßnahmen in Kraft getreten, wohingegen in Q4/21 "nur" verschärfte Infektionsschutzregelungen in Kraft getreten seien (2G, 3G etc.). Sichtbar werde ein etwas schwächeres Q4 auch in den Daten aus der Google Trends-Abfrage zum Stichwort "Fotobuch". Die 5-Jahresübersicht bestätige eindrucksvoll die Saisonalität des Geschäftsmodells und deute in Q4/21 auf ein geringeres Interesse nach dem Suchbegriff "Fotobuch" hin.Corona-Pandemie dürfte auch 2022 beeinflussen: Seine Prognosen habe Markmann nun sowohl für Q4/21 als auch 2022 ff. angepasst. Die Senkung hänge dabei ausschließlich mit den längeren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Geschäftslage von CEWE zusammen. Es scheine, als würde auch das Jahr 2022 - stärker als von Markmann bisher gedacht - von der Pandemie beeinflusst werden. Für das Segment KOD bedeute dies eine etwas langsamere Rückkehr auf das Pre-Corona-Niveau, da insbesondere in H1 noch mit einer Zurückhaltung der B2B-Kunden zu rechnen sei. Im Fotofinishing könnte eine langsamere Normalisierung der Reiseaktivitäten (insbesondere der Fernreisen) zu einer erneut etwas geringeren Anzahl an Fotobuchbestellungen führen.Durch den Kursrückgang seit Jahresbeginn (YTD: -15,9%) dürfte bereits der Großteil der Ungewissheit hinsichtlich des operativen Verlaufs in Q4 eingepreist sein. Dennoch rate der Analyst Investoren für einen Einstieg oder Ausbau der Position den Newsflow der nächsten Wochen abzuwarten.Da Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, weiterhin von der Unternehmensqualität überzeugt ist, bestätigt er seine Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie mit einem neuen Kursziel von 158,00 Euro (zuvor: 170,00 Euro). (Analyse vom 21.01.2022)