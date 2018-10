SIX Swiss Exchange-Aktienkurs CEVA Logistics-Aktie:

21,85 CHF +1,39% (24.10.2018, 09:03)



ISIN CEVA Logistics-Aktie:

CH0413237394



WKN CEVA Logistics-Aktie:

A2JHXF



Ticker-Symbol CEVA Logistics-Aktie:

9CV



SIX Swiss Exchange-Symbol CEVA Logistics-Aktie:

CEVA



Kurzprofil CEVA Logistics AG



Die CEVA Logistics AG (ISIN: CH0413237394, WKN: A2JHXF, Ticker-Symbol: 9CV, SIX Swiss Ex: CEVA) ist ein international agierender Logistikdienstleister. Die CEVA Logistics AG konzentriert ihre Aktivitäten insbesondere auf end-to-end Design sowie auf Implementierung und Betrieb von komplexen Logistik-Lösungen in den Bereichen Kontraktlogistik und Transport. Die offerierten Dienstleistungen umfassen die Bereiche: Strategie und Design, Transport Management, Inbound Logistics, Warehousing, Produktion und Inhouse Logistics, Outbound Logistics, Aftermarket Logistics, Lead Logistics Provider, Luftfracht und Seefracht.



Zu den Kunden der CEVA Logistics AG zählen in erster Linie multinationale Großunternehmen, aber auch eher regional verankerte mittelständische Firmen. Zumeist kommen diese aus den Branchen Automotive, Reifen, Aerospace, Technologie, Einzelhandel, Öl und Gas sowie generell aus der produzierenden Industrie.



Seinen internationalen Hauptsitz hat die CEVA Logistics AG in den USA. In Deutschland wird eine Niederlassung in Frankfurt unterhalten. Das Unternehmen entstand im Jahre 2006 aus dem Zusammenschluss des Kontraktlogistikgeschäfts von TNT Express und des Frachtmanagements der Eagle Global Logistics. (24.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - CEVA Logistics-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die CEVA Logistics-Aktie (ISIN: CH0413237394, WKN: A2JHXF, Ticker-Symbol: 9CV, SIX Swiss Ex: CEVA) weiterhin mit "buy" ein.Nach der Ablehnung eines privaten Übernahmeangebots von DSV für CHF 27,75 je Aktie sei der Verwaltungsrat von CEVA nicht gewillt, mit einem Angebot von CHF 30 je Aktie direkt auf DSV zuzugehen. Das höhere Angebot habe 9% über dem IPO-Angebotspreis und 54% über dem 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs vor dem ersten Angebot für CHF 27,75 gelegen. Das höhere Angebot habe ebenfalls 3% über dem 12-Monatskursziel gelegen.Während CEVA behaupte, mehr Zeit verlangt zu haben, um das Angebot von DSV zu überprüfen, weise DSV auf den Unwillen von CEVA hin, sich auf den angebotenen Preis einzulassen. CEVA werde noch beweisen müssen, dass es innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens einen nachhaltigen Wert von über CHF 30 je Aktie schaffen könne.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die CEVA Logistics-Aktie. Das Kursziel laute CHF 29,00. (Analyse vom 24.10.2018)Börsenplätze CEVA Logistics-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs CEVA Logistics-Aktie:21,90 EUR (23.10.2018)