Cosmin Filker, Aktienanalyst, der GBC AG, vergibt für die CENIT-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". Im Rahmen seines DCF-Bewertungsmodells habe der Analyst ein Kursziel in Höhe von 18,80 EUR ermittelt. (Analyse vom 13.08.2021)



Börsenplätze CENIT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CENIT-Aktie:

14,90 EUR +0,68% (16.08.2021, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

14,80 EUR +0,68% (16.08.2021, 11:29)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (16.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst, der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.Die Covid-19-bedingten Belastungen hätten sich auf den gesamten Zeitraum des ersten Halbjahres 2021 ausgewirkt, wohingegen die Vorjahresperiode ab März von der Pandemie betroffen gewesen sei. Vor diesem Hintergrund sei die konstante Umsatzentwicklung der Gesellschaft als positiv einzustufen. Insgesamt hätten sich die Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten 2021 leicht um -1,0% auf 73,93 Mio. EUR (VJ: 74,69 Mio. EUR) reduziert. In der quartalsweisen Betrachtung werde dabei eine aufwärtsgerichtete Tendenz sichtbar. Nachdem im ersten Quartal 2021 Umsätze in Höhe von 36,22 Mio. EUR (-7,7% ggü. VJ) erreicht worden seien, hätten diese im zweiten Quartal bei 37,71 Mio. EUR (+6,3% ggü. VJ) gelegen.Bei den Beratungs-/Service-Umsätzen liege, im Gegensatz zu den beiden anderen Produktgruppen, noch keine positive Tendenz vor. In dem Umsatzrückgang in Höhe von -8,2% würden sich weiterhin die Budgetkürzungen und Projektverschiebungen der Kunden bemerkbar machen. Demgegenüber stünden bei den Fremdsoftware-Umsätzen ein leichter Anstieg in Höhe von 1,8% sowie eine dynamischere Entwicklung der Eigensoftware-Umsätze, die um 4,7% über den Vorjahreswert gelegen hätten. Die Eigensoftware-Umsätze hätten sogar wieder auf dem Vor-Corona-Niveau gelegen. Im Rahmen des Halbjahresberichtes 2021 habe die CENIT AG erstmals eine konkrete Aufgliederung innerhalb dieser drei Erlösarten dargestellt. Besonders interessant sei hier der Umstand, wonach der wiederkehrende Umsatzanteil im Bereich der Fremdsoftware 84,3% und im Bereich der CENIT-Eigensoftware 69,1% betrage. Konzernweit mache der Anteil der wiederkehrenden Erträge 61,3% und biete damit eine sehr stabile Basis, auch vor dem Hintergrund des nach wie vor ungewissen Pandemieverlaufs.Die Steigerung der Software-Umsätze, hier insbesondere der margenstärkeren Eigensoftware-Umsätze habe, trotz der insgesamt konstanten Umsatzentwicklung, einen Anstieg des EBIT auf 0,94 Mio. EUR (VJ: 0,78 Mio. EUR) ermöglicht. Hier würden sich auch teilweise die vom CENIT-Management ergriffen Maßnahmen zum Kostenmanagement wiederfinden.Zudem sei die erneut sehr positive Cashflow-Entwicklung hervorzuheben. Aus dem operativen Geschäft heraus habe die CENIT AG einen hohen Liquiditätszufluss in Höhe von 9,71 Mio. EUR (VJ: 9,41 Mio. EUR) generiert. Auch bereinigt um Working Capital-Effekte hätte die Gesellschaft mit 1,58 Mio. EUR (VJ: 3,63 Mio. EUR) einen deutlich positiven operativen Cashflow aufgezeigt. Trotz der Wiederaufnahme der Dividenden-Ausschüttung in Höhe von 3,93 Mio. EUR hätten sich die liquiden Mittel auf 29,52 Mio. EUR (31.12.2020: 26,05 Mio. EUR) erhöht und würden insgesamt 34,2% (31.12.2020: 31,2%) der Bilanzsumme ausmachen.Auch von der Kundenseite her würden positive Impulse vorliegen. Die für die CENIT AG wichtigen Branchen Luftfahrt, Automobil- sowie die Produktionsindustrie seien zwar besonders stark von der Pandemie betroffen gewesen, derzeit stünden die Zeichen jedoch auf Erholung.Der VDMA berichte etwa von einer deutlichen Verbesserung der Auftragslage, wodurch der Rückgang des Corona-Jahres in 2021 zum Teil aufgeholt werden könnte. Auch der Automobilbau-Verband VDA prognostiziere für das laufende Jahr ein Zuwachs bei den Verkaufszahlen von etwa 3%. Hier wären eigentlich höhere Absätze möglich, der globale Chipmangel bremse jedoch die diesjährige Erholung. Schließlich sehe Airbus, ein wichtiger CENIT-Kunde und von den Analysten stellvertretend für die Luftfahrtbranche ausgewählt, ebenfalls deutliche Erholungstendenzen. Angesichts steigender Flugreisen sei die Prognose für 2021 auf 600 Auslieferungen (bisher: 566 Auslieferungen) angehoben worden.