Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (12.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.Die CENIT AG habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 einen Umsatzrückgang in Höhe von 14,3% auf 147,24 Mio. EUR (VJ: 171,71 Mio. EUR) ausgewiesen, und damit hätten die Umsätze innerhalb der Unternehmens-Guidance (145 bis 150 Mio. EUR) gelegen. Erwartungsgemäß sei es bei den CENIT-Kunden, die schwerpunktmäßig von der Pandemie besonders betroffenen Branchen (Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Schiffsbau) stammen würden, zu einer Verschiebung von Investitionsvorhaben gekommen. Dies habe insbesondere einen Rückgang der Beratungserlöse in Höhe von 22,2% auf 38,49 Mio. EUR (VJ: 49,49 Mio. EUR) zur Folge gehabt. Auch die Erlöse mit Fremdsoftware (bspw. CATIA, IBM etc.) seien von Budgetkürzungen betroffen gewesen und hätten ebenfalls um 12,4% auf 92,51 (VJ: 105,63 Mio. EUR) deutlich hinter dem Vorjahreswert gelegen. Demgegenüber sei bei den Umsätzen mit eigener Software lediglich ein Umsatzrückgang in Höhe von 2,6% auf 15,93 Mio. EUR (VJ: 16,36 Mio. EUR) ausgewiesen worden. Zudem müsse erwähnt werden, dass mit 81,94 Mio. EUR (VJ: 82,68 Mio. EUR) und damit 55,7% (VJ: 48,1%) der Großteil der Softwareumsätze einen wiederkehrenden Charakter hätten.Als Folge des starken Umsatzrückgangs weise die CENIT AG einen sichtbaren EBIT-Rückgang auf 3,63 Mio. EUR (VJ: 9,20 Mio. EUR) auf, welcher jedoch deutlich oberhalb der Unternehmens-Guidance liege. Im Rahmen der 9-Monatsberichterstattung sei eine EBIT-Bandbreite von 1,5 bis 2,0 Mio. EUR in Aussicht gestellt worden. Zur Erreichung eines positiven Ergebnisniveaus hätten auch die Bemühungen des CENIT-Managements beigetragen, Kostensenkungen zeitnah umzusetzen. So habe etwa die Inanspruchnahme von Kurzarbeit den Personalaufwand deutlich reduziert. Auf der anderen Seite seien bspw. bei den Reisekosten und damit bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ebenfalls deutliche Einsparungen erreicht worden.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechne das CENIT-Management mit Umsatzerlösen in Höhe von 152,0 Mio. EUR und einem EBIT in Höhe von 4,9 Mio. EUR. Daraus lasse sich ableiten, dass das CENIT-Management auch für 2021 mit sichtbaren Belastungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie rechne. Auch wenn dies unternehmensseitig nicht kommuniziert worden sei, sei davon auszugehen, dass erst ab dem kommenden Geschäftsjahr 2022 die Wachstumsdynamik wieder spürbar zunehmen sollte. Die CENIT 2025-Strategie, wonach unter Zuhilfenahme hohen anorganischen Wachstums Umsatzerlöse in Höhe von ca. 300 Mio. EUR und eine EBIT-Marge in Höhe von 8 bis 10% erreicht werden sollten, sei ebenfalls bestätigt worden.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 17,80 EUR (bisher: 16,40 EUR) ermittelt. Ein Faktor für die Kurszielanhebung sei die Reduktion des risikolosen Zinssatzes und damit einhergehend der gewichteten Kapitalkosten. Auf der anderen Seite hätten die Analysten erstmalig die höheren Umsatz- und Ergebnisschätzungen des Geschäftsjahres 2023 in die konkrete Schätzperiode einbezogen, die damit eine höhere Basis für die Stetigkeitsphase ihres Modells darstelle.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 13,65 EUR vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, für die CENIT-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 12.04.2021)