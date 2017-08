Xetra-Aktienkurs CENIT-Aktie:

22,05 EUR -0,45% (02.08.2017, 10:06)



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

22,021 EUR -0,24% (02.08.2017, 10:43)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter/innen weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (02.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH).In den ersten sechs Monaten 2017 weise die CENIT AG einen leichten Umsatzrückgang um -3,5% auf 59,28 Mio. EUR (H1 16: 61,42 Mio. EUR) auf. Nachdem im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ein leichtes Umsatzwachstum erzielt worden sei, hätten die Umsätze des zweiten Quartals 2017 mit 29,32 Mio. EUR um 7,8% deutlich unterhalb des sehr starken Vorjahreswertes in Höhe von 31,80 Mio. EUR gelegen. Sowohl auf Halbjahresbasis als auch auf Quartalsbasis würden hauptsächlich die rückläufigen Umsätze mit Fremdsoftware für diese Entwicklung verantwortlich zeichnen.Im ersten Halbjahr 2017 hätten die Umsätze mit Fremdsoftware absolut um 1,39 Mio. EUR unterhalb des Vorjahreswertes gelegen. Gemäß Unternehmensangaben seien hier unter anderem Projektverschiebungen in das zweite Halbjahr hinein für das niedrigere Umsatzniveau verantwortlich gewesen. Dementsprechend sei diese Entwicklung nur als temporär einzustufen und sollte im weiteren Jahresverlauf wieder ausgeglichen werden. Analog dazu hätten sich die margenstarken Umsätze mit der eigenen CENIT-Software um 0,26 Mio. EUR auf 7,80 Mio. EUR (H1 16: 8,06 Mio. EUR) sowie darüber hinaus die Beratungsumsätze um 0,56 Mio. EUR auf 23,98 Mio. EUR (H1 16: 24,53 Mio. EUR) vermindert.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 22,15 EUR ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von 4,7% und daher vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, der CENIT-Aktie weiterhin das Rating "halten". Im Rahmen des um anorganische Effekte angepassten DCF-Bewertungsmodells habe er ein neues Kursziel in Höhe von 23,20 EUR je Aktie (bisher: 22,50 EUR) ermittelt. (Analyse vom 02.08.2018)Börsenplätze CENIT-Aktie: