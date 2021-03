Börsenplätze CELLINK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CELLINK-Aktie:

41,25 EUR +6,18% (10.03.2021, 16:40)



ISIN CELLINK-Aktie:

SE0013647385



WKN CELLINK-Aktie:

A2PX00



Ticker-Symbol Deutschland CELLINK-Aktie:

49Z



Stockholm-Ticker-Symbol CELLINK-Aktie:

CLNK-B



Kurzprofil CELLINK AB:



CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker-Symbol: CLNK-B) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von fortschrittlichen Bioprint-Lösungen für den Gesundheitssektor tätig. Das Unternehmen bietet 3D-Bioprinting von menschlichen Geweben und Organen an. Die Technologie des Unternehmens erleichtert die Biofabrikation von zellbeladenen anatomischen Strukturen mit kontrollierter Zelldichte und homogener Verteilung lebensfähiger Zellen. Die zellbeladenen Bioinkstrukturen werden dann in vitro unter kontrollierten Bedingungen für eine Vielzahl von Experimenten kultiviert. Darüber hinaus kann das Bioprinting mit menschlichen Zellen mit computergestütztem Design (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) kombiniert werden, wobei medizinische Bilder von CT- oder MRT-Scans verwendet werden, um einen Bauplan (3D-Modell) für das Bioprinting von patientenspezifischen Geweben und Organen zu erstellen. (10.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CELLINK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des schwedischen Bioprinting-Spezialisten CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker-Symbol: CLNK-B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen CELLINK sei für seine sehr aktive M&A-Strategie bekannt. Vor Kurzem habe erst die Akquisition der in Finnland beheimateten Ginolis final unter Dach und Fach gebracht werden können. Nun schlage CELLINK wieder zu - dieses Mal in den Vereinigten Staaten.CELLINK greife nach der MatTek Corporation - für 68 Millionen Dollar. 20 Prozent des Kaufpreises sollten mit der Ausgabe von neuen Aktien beglichen werden, der restliche Teil fließe in bar. MatTek fokussiere sich dem Vernehmen nach auf die In-vitro-Technologie und alternativen Medikamenten-Testmodelle.Durch die Kombination der revolutionären Technologien von CELLINK und MatTek könnten nun marktführende In-vitro-Methoden angeboten werden, heiße es von Seiten der schwedischen Gesellschaft. Diese Lösungen würden es Forschern ermöglichen, durch physiologisch relevantere Modelle bessere Daten zu sammeln und somit bessere Vorhersagen zu treffen, so CELLINK.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link