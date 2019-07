Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,558 EUR +0,87% (19.07.2019, 08:09)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. (19.07.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) charttechnisch unter die Lupe.Ein aussichtsreicher Kandidat für den langfristigen Turnaround sei die im SDAX enthaltene Aktie von CECONOMY, dem Rest der alten METRO AG, welche die Ketten Media-Markt und Saturn betreibe. Es ergebe sich eine Einstiegsgelegenheit, da der Wert gegenüber dem JuliHoch 5,85 Euro um 8 Prozent zurückgekommen sei und eine gute Unterstützung erreicht habe. Die Rede sei von einem 11 Jahre zurück liegenden Crash-Tief, wo zurzeit auch der gebrochene anderthalbjährige Abwärtstrend verlaufe. Der Ausbruch über genau diesen habe Anfang Juli für das entscheidende Trendwendesignal gesorgt, nachdem im April bereits die Rückeroberung der 40-Wochen-Linie für Hoffnung gesorgt habe. Diese wiederum steige inzwischen erstmals wieder seit März 2018 an und gebe der Aktie zusammen mit der horizontalen Zone um 4,60/4,70 Euro guten Halt. Ein direkt darunter platzierter Stopp begrenze die Risiken auf rund 16 Prozent. Das Ziel nach oben wäre nach dem Ausbruch über 5,85 Euro das logarithmische 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der 2018er-Abwärtswelle um 6,20 Euro. Die entsprechende 61,8-Prozent-Marke liege um 7,50 Euro, wobei zuvor im Sieben-Euro-Bereich ein auffälliger waagrechter Widerstand zu beachten sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:5,50 EUR -0,72% (18.07.2019, 17:35)