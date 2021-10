Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

4,202 EUR +0,38% (29.10.2021, 13:52)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY AG:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, NASDAQ OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (29.10.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) von 4,30 auf 4,40 Euro.Der Elektronikhändler habe im vierten Quartal 2020/21 (30.09.) einen Umsatzrückgang von 2% auf 5,17 Mrd. Euro verzeichnet und habe damit seine Prognose übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auf währungs- und portfoliobereinigter Basis (wpb.) sei es zu einem Rückgang um 1% y/y gekommen und flächenbereinigt von -1,2% y/y. Ursächlich dafür sei insbesondere das Segment DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn) mit einem Umsatzrückgang von 3,3% auf 2,92 Mrd. Euro (wpb.: -3,3% y/y) gewesen, bedingt durch eine rückläufige Topline-Entwicklung in Deutschland. Daneben sei auch der Umsatz in Spanien rückläufig gewesen, während Italien einen Umsatzanstieg habe erzielen können. Einen noch stärkeren Umsatzrückgang (wpb.) auf Konzernebene habe der deutliche Anstieg der Online-Umsätze (wpb.: +24,7% y/y) verhindert. Das bereinigte EBIT habe nach Unternehmensangaben leicht über dem Vorjahr gelegen. Im Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.) habe der Konzernumsatz um 2,5% auf 21,36 (Vj.: 20,83) Mrd. Euro zugelegt und das bereinigte EBIT habe das Vorjahresniveau erreicht. Lusebrink habe seine Prognosen leicht angepasst. Den Fortschritten bei den Kosteneinsparungen und dem deutlichen Ausbau des Online-Geschäfts stünden (noch) strategische Defizite (u.a. Umbau der Märkte; Anpassung des Filialportfolios) sowie Verzögerungen bei der Komplettübernahme der Media-Saturn-Holding gegenüber.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die CECONOMY-Aktie und hebt das Kursziel von 4,30 auf 4,40 Euro an. (Analyse vom 29.10.2021)Börsenplätze CECONOMY-Aktie:Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:4,206 EUR +0,14% (29.10.2021, 13:36)