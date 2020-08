Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

3,642 EUR +2,02% (14.08.2020, 13:08)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (14.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Die endgültigen Zahlen für das Q3 2019/20 (30.06.) hätten den im Juli vorgelegten vorläufigen Zahlen entsprochen. Das erstmals präsentierte Nettoergebnis (-105 (Vj.: -50) Mio. Euro) sei hinter der Analystenprognose (-100 Mio. Euro) zurückgeblieben. Der Mitte Juli konkretisierte Ausblick für 2019/20 (30.09.; u.a. bereinigtes EBIT (ohne Fnac Darty): 165 bis 185 (Vj.: 444) Mio. Euro) sei bestätigt worden. Zudem sei ein Plan zur Neuausrichtung (12.08.) präsentiert worden. Dieser sehe vor, dass CECONOMY und die Tochter MediaMarktSaturn konzernweit eine einheitliche Organisationsstruktur mit standardisierten Prozessen und Abläufen in den Märkten und Verwaltungen der Landesgesellschaften von MediaMarktSaturn erhalten würden. Zudem sei bei MediaMarktSaturn die Schließung von 14 Stores und der Abbau von 3.500 Vollzeitstellen beschlossen worden (Einsparziel: über 100 Mio. Euro pro Jahr ab 2022/23; Kosten ca. 180 Mio. Euro (davon 130 Mio. Euro in 2019/20 und 50 Mio. Euro in 2020/21)).Lusebrink erachte die Neuausrichtung mit Blick auf das schwierige Konsumumfeld (u.a. deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit) für sinnvoll und auch zwingend notwendig. Der Analyst reduziere seine EPS-Prognosen für (2019/20: -0,54 (alt: -0,01) Euro; 2020/21: 0,35 (alt: 0,44) Euro).Bei einem von ihm erwarteten Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die CECONOMY-Stammaktie. Das Kursziel werde bei 3,80 Euro belassen. (Analyse vom 14.08.2020)