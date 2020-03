Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

2,014 EUR -6,93% (27.03.2020, 22:26)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (29.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die CECONOMY-Aktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Aufgrund der Coronavirus-Krise seien weite Teile der Wirtschaft in Deutschland stillgelegt worden. Besonders hart treffe es die Gastronomiebetriebe und den stationären Einzelhandel. Auch CECONOMY müsse wegen der Coronavirus-Pandemie quer durch Europa Filialen seiner Elektronikketten MediaMarkt und Saturn schließen. Nun wolle wohl auch der Mutterkonzern von MediaMarkt und Saturn Staatshilfen beantragen. Der Elektronikeinzelhändler-Konzern sei in Gesprächen mit der staatseigenen Entwicklungsbank KfW sowie den Hausbanken über ein Finanzierungspaket im Wert von rund 2 Mrd. Euro, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Ein Sprecher von CECONOMY habe die Verhandlungen mit der KfW gegenüber Bloomberg bestätigt.Die CECONOMY-Aktie notiere aktuell in der Nähe ihres Allzeittiefs bei 2,01 Euro. Angesichts der andauernden Coronavirus-Krise sehe "Der Aktionär" noch weiteres Abwärtspotenzial. Anleger sollten die CECONOMY-Aktie meiden, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze CECONOMY-Aktie:Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:1,9815 EUR -7,75% (27.03.2020, 17:35)