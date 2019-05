Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,06 EUR +1,34% (02.05.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,13 EUR +3,34% (02.05.2019, 22:25)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. (03.05.2019/ac/a/nw)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AHL Partners LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der CECONOMY AG spürbar ab:Die Leerverkäufer von AHL Partners LLP haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) signifikant zurückgezogen.Die Finanzprofis der zur Man Group plc gehörenden AHL Partners LLP mit Sitz in London haben am 30.04.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,48% der CECONOMY-Aktien gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den CECONOMY-Aktien:0,76% BlackRock Investment Management (UK) Limited (21.12.2018)0,52% Marshall Wace LLP (30.04.2019)0,48% AHL Partners LLP (30.04.2019)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von CECONOMY: mindestens 2,83%.Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: