Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

7,80 EUR +9,27% (02.07.2018, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

7,80 EUR -1,49% (02.07.2018, 14:10)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (02.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.freenet habe am Wochenende über eine Kapitalerhöhung 9% an CECONOMY erworben. freenet-Anteile würden an der Börse heute deutlich verlieren, die Aktie der Media-Markt/Saturn-Mutter springe hingegen kräftig an.CECONOMY gebe neue Aktien im Wert von rund 277 Mio. Euro heraus. freenet werde zum viertgrößten Anteilseigner bei dem kriselnden Elektronikmarkt-Unternehmen. Am Freitag sei die CECONOMY-Aktie auf das neue Tief bei 7,12 Euro abgerutscht, obwohl man sich vor einigen Tagen vom verlustreichen Russland-Geschäft getrennt habe.Auf den ersten Blick halte sich der strategische und finanzielle Nutzen der Beteiligung für freenet in Grenzen - die Aktie habe folgerichtig zeitweise über 4% verloren. Commerzbank-Analystin Heike Pauls zweifle etwa an der Kapitaldisziplin von freenet. Goldman-Sachs-Experte Joshua Mills habe auch Zweifel an der strategischen Bedeutung des Deals.freenet-Chef Christoph Vilanek erhoffe sich aus der Beteiligung an CECONOMY aber noch mehr. "Wichtige Impulse für das TV- und Digital-Lifestyle-Business" habe er zum Beispiel genannt. In Zukunft sollten weitere Produktgruppen rund um Heimvernetzung und Internet-Fernsehen gemeinsam vertrieben werden. freenet sichere so seine Position im mächtigen Handelsnetz ab.CECONOMY wiederum stärke durch den Deal seine eigene Bilanz, die durch die Russland-Geschäfte belastet sei. Auch künftige Zukäufe würden einfacher. Derzeit hänge der Aktienkurs trotz des aktuellen Kurssprungs von mehr als 10% immer noch im Tal der Tränen. Erst oberhalb der 9-Euro-Marke sehe es charttechnisch wieder besser aus.Martin Mrowka von "Der Aktionär" rät bei der CECONOMY St.-Aktie weiterhin an der Außenlinie zu bleiben. Die Geschäftsperspektiven würden sich nur allmählich aufzuhellen beginnen. (Analyse vom 02.07.2018)