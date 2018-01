Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

11,75 EUR +1,12% (25.01.2018, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

11,735 EUR +1,53% (25.01.2018, 12:58)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (25.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktie: Rally jäh gestoppt - AktienanalyseDer Black Friday sowie Probleme in Italien haben der früheren METRO-Tochter CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) im ersten Quartal 2017/18 einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorläufigen Berechnungen zufolge sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um knapp 16 Prozent auf 260 Mio. Euro gesunken. Die Erwartungen seien damit verfehlt worden. Analysten hätten im Schnitt mit einem EBIT von 317 Mio. Euro gerechnet. Als Gründe habe der Konzern die Verlagerung von Dezemberumsätzen in den wettbewerbsintensiveren November sowie negative technische Effekte durch planungsbedingt hohe Abgrenzungen in Italien genannt. Hinzugekommen seien hohe Kosten für den Aufbau der CECONOMY-Holding.Auch in Sachen Umsatz habe der Konzern schlechter abgeschnitten als gedacht. Die Erlöse hätten den Angaben zufolge währungs- und portfoliobereinigt um 1,3 Prozent auf 6,9 Mrd. Euro zugelegt. Flächenbereinigt habe der Zuwachs sogar nur bei 0,5 Prozent gelegen. Analysten hätten durchschnittlich gut sieben Mrd. Euro prognostiziert.Entsprechend hart sei die Börse mit der Aktie ins Gericht gegangen. Um knapp elf Prozent sei das Papier in den vergangenen fünf Handelstagen in die Tiefe gerauscht. Der seit September laufende Höhenflug sei damit jäh gestoppt worden. Auch die Prognose habe die Anleger nicht besänftigen können. Aus gutem Grund: Zwar traue sich der Konzern aufgrund der laufenden operativen Verbesserungen beim EBIT nach wie vor einen Zuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich und einen leicht steigenden Umsatz zu. Angesichts des unerwartet schwachen Weihnachtsgeschäfts dürften die Jahresziele aber nur schwer zu erreichen sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: