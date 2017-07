Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (16.07.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).METRO habe am 12. Juli die vollständige Aufspaltung des Konzerns in zwei unabhängige Unternehmen bekannt gegeben, so die Analystin in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die abgespaltenen Groß- und Einzelhandelsaktivitäten werden künfig unter den Namen METRO AG firmieren. Unter der bisherigen METRO-Stammaktie (zukünftig unter CECONOMY AG firmierend) würden nur noch die Aktivitäten der Consumer Electronics-Sparte (Media-Saturn) geführt. Die bisherige METRO-Aktie (künftige CECONOMY) werde vorerst weiter im MDAX geführt. Cherdron habe ihre Prognosen an die erfolgte Aufspaltung angepasst.Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die CECONOMY-Aktie bestätigt und ein neues Kursziel von 11,50 Euro ermittelt. (Analyse vom 14.07.2017)Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:9,885 EUR +3,23% (14.07.2017, 17:35)