Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

CECONOMY-Aktie

(EUR) Rating

CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 5,00 Hold Commerzbank AG Jürgen Elfers 22.10.2018 4,60 Equal-Weight Morgan Stanley Geoff Ruddell 19.10.2018 5,10 Hold Kepler Cheuvreux Fabienne Caron 15.10.2018 4,50 Verkaufen Independent Research Lars Lusebrink 15.10.2018 4,70 Neutral Goldman Sachs Tushar Jain 15.10.2018 4,20 Reduce HSBC Andrew Porteous 15.10.2018 6,00 Hold Baader Bank Volker Bosse 15.10.2018 4,00 Underweight J.P. Morgan Georgina Johanan 10.10.2018 5,00 Neutral equinet AG Christian Bruns 10.10.2018 8,00 Kaufen Nord LB Alexander Zienkowicz 17.09.2018 7,40 Hold Warburg Research Thilo Kleibauer 15.08.2018



Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,405 EUR -2,48% (23.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,487 EUR -1,41% (23.10.2018, 21:09)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY AG:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (24.10.2018/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 8,00 oder 4,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die CECONOMY AG wird am 25. Oktober die Zahlen für das 4. Quartal 2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der CECONOMY-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Nord LB. Aktienanalyst Alexander Zienkowicz bewertet den Titel in einer Aktienanalyse vom 17. September mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel wird bei 8,00 Euro gesehen. CECONOMY strebe die Marktführerschaft in den Zielmärkten an, sei es direkt oder indirekt über Beteiligungen am lokalen Marktführer (z.B. Fnac Darty in Frankreich). Seit kurzem sei CECONOMY mit 15 Prozent an Russlands führendem Consumer-Electronics-Einzelhändler PJSC M.video beteiligt. Das bis dato verlustreiche russische Geschäft von MediaMarkt sei an die Safmar Group und schließlich an M.video übertragen worden. Am 13. September habe METRO die Fokussierung auf den Großhandel angekündigt. Im Zuge dessen solle die Supermarktkette Real veräußert werden.Auchan Retail, die Casino Group, METRO und die Schiever Group hätten Ende Juni eine strategische Allianz ("Horizon") angekündigt, Tesco und Carrefour hätten sich im Juli auf eine Zusammenarbeit im Einkauf von Produkten für Eigenmarken geeinigt. Seit Oktober würden die MediaMarktSaturn Retail Group (CECONOMY) und der französische Elektronikhändler Fnac Darty ihre SourcingAktivitäten bündeln. Die Zunahme an Einkaufsallianzen verdeutliche den harten Wettbewerb im Einzelhandel. Umbauprogramme und Preiskämpfe würden an den Margen zehren. Über eine gemeinsame Beschaffung sollten bessere Konditionen und damit Entlastungen auf der Kostenseite erzielt werden.Der Wettbewerbsdruck bleibe hoch. Allerdings hätten sich bei den Einzelhändlern allmählich Erfolge der notwendigen Umbaumaßnahmen gezeigt. Von den vielen Portfoliobereinigungen erwarte Zienkowicz mittelfristig eine verbesserte Ergebnisqualität. Der Analyst bestätige sein Sektorrating ("positiv").Die niedrigste Kursprognose stammt dagegen von der US-Bank J.P. Morgan: Analystin Georgina Johanan hat CECONOMY nach einer erneuten Gewinnwarnung von "neutral" auf "underweight" abgestuft und das Kursziel von 9 auf 4 Euro gesenkt. Sie habe ihre diesjährige operative Ergebnisprognose (EBIT) für den Elektronikhändler entsprechend dem neuen Ausblick gesenkt, schrieb Georgina Johanan in einer am 10. Oktober vorliegenden Studie.Die Börse hoffe nun, dass CECONOMY einen visionären Sanierer a la adidas-Chef Kasper Rorsted holen könne. Der Kampf gegen Amazon.com sei zwar schwierig, aber nicht aussichtslos. Das beweise die Comeback-Story von Best Buy. Das US-Pendant von CECONOMY habe in den vergangenen Jahren Filialen geschlossen, seine Marke aufpoliert und seinen Online-Auftritt gestärkt. Die Best Buy-Aktie habe sich in den sechs Jahren versechsfacht. Konservative Anleger setzen CECONOMY auf die Watchlist, Trader setzen auf eine kurze Erholung, so Deutsch von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur CECONOMY-Aktie?