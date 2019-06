Kursziel

CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,00 Hold Baader Bank Volker Bosse 23.05.2019 5,90 Halten Independent Research Lars Lusebrink 23.05.2019 5,50 Equal weight Barclays Capital Nicolas Champ 22.05.2019 6,60 Neutral Goldman Sachs Tushar Jain 22.05.2019 5,80 Hold HSBC Andrew Porteous 22.05.2019 6,20 Hold Kepler Cheuvreux Fabienne Caron 22.05.2019 4,50 Underweight J.P. Morgan Georgina Johanan 21.05.2019



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (25.06.2019/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,60 oder 4,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die CECONOMY AG hat am 21. Mai die Zahlen für das zweite Quartal 2019 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Mai zu entnehmen ist, hätten die Kosten für den Konzernumbau das operative Ergebnis des Elektronikhändlers CECONOMY im zweiten Quartal belastet. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei um 20 Millionen auf 83 Millionen Euro gesunken. Bereinigt und ohne die Beteiligung an dem französischen Händler Fnac Darty sei das Ergebnis mit 80 Millionen Euro in etwa stabil geblieben. Einsparungen hätten dabei einen um 2 Prozent auf 5 Milliarden Euro gesunkenen Umsatz nahezu ausgleichen können.Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Währungseffekte sowie Portfolioänderungen, habe der Umsatz um 1,1 Prozent abgenommen. Dabei hätten ein Kalendereffekt durch das späte Osterfest sowie ein schwaches Geschäft in West- und Südeuropa belastet. Die Umsätze aus dem Onlinehandel seien dagegen um 13,4 Prozent gestiegen und hätten einen Anteil von 13,9 Prozent am Gesamtumsatz erreicht.Unter dem Strich habe CECONOMY, das sich in einem tiefgreifenden Umbau befinde, mit 20 Millionen Euro wieder schwarze Zahlen geschrieben. Im Vorjahr habe noch ein Verlust von 47 Millionen gestanden, nachdem CECONOMY erhebliche Abschreibungen auf die Beteiligung an der früheren Konzernmutter METRO habe vornehmen müssen. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern, so die dpa-AFX weiter.Die niedrigste Kursprognose für CECONOMY stammt dagegen von der US-Bank J.P. Morgan: Die dort zuständige Analystin Georgina Johanan hat die Einstufung für CECONOMY nach Quartalszahlen auf "underweight" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Die Märkte Polen und Niederlande seien für den Elektronikhändler deutlich schwieriger geworden, schrieb Georgina Johanan in einer Studie vom 21. Mai. Der Druck auf die Bruttomargen bleibe groß.