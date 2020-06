Wien (www.aktiencheck.de) - Die CE3-Staaten haben dank vergleichsweise niedriger COVID-19-Infektionsraten ihre Einschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens spürbar gelockert, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".In Polen habe die oppositionelle Civic einen neuen Präsidentschaftskandidaten aufgestellt. Statt der ehemaligen Sprecherin des Parlaments werde nun der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski gegen Amtsinhaber Andrzej Duda antreten. Während der erste Wahlgang laut Umfragen klar an Duda gehen dürfte, könnte eine etwaige Stichwahl sehr viel knapper ausfallen.In Ungarn werde Premier Orban die Sondervollmachten, die ihm das Parlament übertragen habe, voraussichtlich am 20. Juni wieder abgeben. Das dafür geplante entsprechende Gesetz würde es einer ungarischen Regierung allerdings zugleich erlauben, bei künftigen Pandemien erneut mit Dekreten zu regieren. Die Aktienmärkte der CE3-Staaten hätten sich im Mai im Einklang mit dem globalen Trend weiter erholt. Den stärksten Kurszuwachs habe die Börse in Warschau (+4,5%) verbucht, gefolgt von Tschechien (+2,6%) und Ungarn (+2%). (Ausgabe Juni 2020) (15.06.2020/ac/a/m)