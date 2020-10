Wien (www.aktiencheck.de) - In Polen lagen die Zuwächse bei Einzelhandel und Industrieproduktion zuletzt deutlich unter den Erwartungen, während die Inflationsrate stabil bei knapp 3% verharrte, so die Analysten der Raiffeisen Capital Management im aktuellen em-report.Die ungarische Notenbank sehe eine noch schwächere Wirtschaft für das Gesamtjahr 2020 als im Sommer geschätzt, gehe dafür aber auch von einer stärkeren Erholung in den Folgejahren aus.Die Aktienmärkte der drei Länder hätten allesamt Kursverluste verbucht. Die Aktienindices hätten um 3,9% (Tschechien), 4,8% (Polen) bzw. 5,5% (Ungarn) nachgegeben. (em-report Ausgabe Oktober 2020) (21.10.2020/ac/a/m)