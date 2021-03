Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (20.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Die Hoffnung auf einen schnellen Turnaround bei CD PROJEKT sei längst dahin. Die zeitweise erfolgreichste europäische Gaming-Aktie sei zum Sorgenkind mutiert. Erst hätten die Spieleentwickler mit einer überhasteten Veröffentlichung von "Cyberpunk 2077" enttäuscht. Dann habe es eine Cyber-Attacke gegen das polnische Unternehmen gegeben. Doch damit nicht genug."Zumindest im Moment ist CD PROJEKT eine Zocker-Aktie - im negativen Sinne", habe "Der Aktionär" vor gut einem Monat nach dem Online-Angriff geschrieben. Inzwischen sei die Aktie noch mal rund 17% abgesackt. Zeitweise sei sogar das Corona-Tief vom vergangenen März unterschritten worden.Ein Patch für "Cyberpunk" habe verschoben werden müssen, weil die IT nach dem Einbruch ins interne Netzwerk erst habe aufräumen müssen. Entwickler hätten mehrere Wochen nicht auf ihre Daten zugreifen können. CD PROJEKT habe mittlerweile diverse Anlegerklagen am Hals.Angesichts des ganzen Schlamassels sei das Unternehmen erstmals seit sechs Jahren von der polnischen Wirtschaftszeitung "Puls Biznesu" nicht zur Börsengesellschaft des Jahres gekürt worden. Stattdessen würden sich die Entwickler diesmal nur auf Platz 61 von 120 wiederfinden. Das berichte das polnische Portal "Bankier". Vor einem Jahr habe CD PROJEKT in den Kategorien Management, Innovation und Investor Relations noch vorn gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie: