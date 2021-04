Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (07.04.2021/ac/a/a)



Der Kursverlauf der CD PROJEKT-Aktie werde langsam zum Paradebeispiel für ein fallendes Messer. Nach der "Cyberpunk"-Enttäuschung habe es das Management des polnischen Spieleentwicklers noch immer nicht geschafft, das Ruder herumzureißen. Vergangene Woche sei kurz Hoffnung aufgekeimt. Dann sei es aber wieder abwärts gegangen.Beim Strategie-Update sei CD PROJEKT eher vage geblieben. Künftig sollten nicht mehr lange vor Veröffentlichung neuer Spiele (zu) hohe Erwartungen geweckt werden. Darüber hinaus werde es keinen eigenständigen Multiplayer für "Cyberpunk 2077" geben.2022 sei die Entwicklung diverser Top-Titel geplant. Dazu könnte womöglich auch neuer Teil der "The Witcher"-Reihe gehören. Mit Digital Scapes habe sich CD PROJEKT dafür Verstärkung aus Kanada eingekauft.Bereits vor dem Strategie-Update habe sich mit Andrzej Zawadzki der Lead-Gameplay-Designer von "Cyberpunk 2077" nach acht Jahren beim Entwickler CD PROJEKT RED verabschiedet. Zawadzki und sein Team seien nach der voreiligen Veröffentlichung von "Cyberpunk 2077" harscher Kritik in der Gaming-Community ausgesetzt gewesen - darunter auch Morddrohungen. Unterdessen habe "Cyberpunk 2077" einen neuen Patch erhalten. Spieler würden immer noch von Performance-Problemen berichten.